Así se las ingenia la afición del Real Avilés para acompañar a su equipo en Lebrija

'Play off' de ascenso

Alberto Santos Avilés Miércoles, 7 de mayo 2025, 14:47 | Actualizado 14:55h. Comenta Compartir

Las eliminatorias de 'play off' de ascenso son una carrera contra el reloj que no sólo añaden estrés a los equipos en el estudio de un rival que conocen con sólo unos días de antelación, sino también en la afición. Las conexiones a internet echaban humo el lunes tras conocer que tocaba el Atlético Antoniano y el Real Avilés Industrial tenía que viajar a Lebrija. Es un club sevillano, pero que se ubica a más de 70 kilómetros de la capital, por lo que la logística no es fácil, ni barata.

No obstante, las ganas de estar con el equipo pueden hasta con la Feria de Abril andaluza, que encarece precios, sobre todo en avión. Aún así, los hay que utilizarán la vía aérea. Otros tirarán de conexiones de tren con un doble AVE Asturias-Madrid. Sevilla. Aunque los más precavidos, y ahorradores, irán en el coche de toda la vida.

Es el caso de Julio Parte López, que acudió en persona a la tienda del Real Avilés en el Suárez Puerta para comprar tres entradas. «Me marcho con mi familia en coche el viernes, me voy a quedar en Mérida y al día siguiente me voy para allá», explica este veterano en fases de ascenso, «porque ya fui a Coria, a Cartagena, a Llagostera, Gernika... No es la primera, lo llevamos dentro, también en liga a sitios como Guijuelo, Pontevedra, Salamanca, Coruxo...».

El coche también es el medio de transporte que utilizará Manu García en un viaje de cuatro amigos, aunque en su caso sin escalas. «Salimos a las cinco de la madrugada del viernes y vamos del tirón», asegura este joven avilesino, veterano también en acompañar al Real Avilés en otras citas históricas como Cartagena, Gernika o Compostela, entre otras.