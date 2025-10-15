Corvera adjudica los terrenos de la ciudad deportiva del Real Avilés a la empresa Carpa Élite, de Diego Baeza

Solo había una oferta y esta cumplía con todos los requisitos necesarios, por lo que los terrenos de la ciudad deportiva en Truyés han sido ... adjudicados a la empresa Carpa Élite, propiedad del presidente y propietario del Real Avilés Industrial, Diego Baeza.

Existe ya una resolución del concejal responsable de Contratación, Rafael Alonso, en este sentido, de la que se dará cuenta mañana en la Junta de Gobierno semanal, allanando así el camino para que el proyecto pueda comenzar a convertirse en realidad después de numerosos problemas burocráticos y administrativos y de que se haya tenido que abrir la subasta hasta en tres ocasiones. Si esta es la definitiva solo el tiempo lo dirá, pero al menos parece tener el camino ya allanado tras hacer válida su oferta de 2.118.996 euros, solo 24 céntimos superior al precio de salida.

Sera la cantidad que tenga que abonar la sociedad en el plazo marcado, de escasamente quince días una vez la adjudicación sea definitiva. Para ello Baeza cuenta con el respaldo del fondo de inversión hispano-suizo Stoneweg, que será el que aporte el la mayor parte del capital.

El suelo suma 61.179 metros cuadrados, sobre los que se proyectan cuatro campos de fútbol, entre ellos un miniestadio, un pabellón de fútbol sala y baloncesto y una pista de atletismo, además de la residencia.