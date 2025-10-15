El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente del Real Avilés, Diego Baeza, junto al alcalde de Corvera, Iván Fernández, cuando se anunció el proyecto de la ciudad deportiva. Diana Baizán

Corvera adjudica los terrenos de la ciudad deportiva del Real Avilés a la empresa Carpa Élite, de Diego Baeza

La propuesta económica de la empresa propiedad del presidente y propietario del Real Avilés Industrial ha sido de 2,11 millones de euros, solo 24 céntimos superior al precio de salida del suelo

R. D.

Avilés

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:06

Comenta

Solo había una oferta y esta cumplía con todos los requisitos necesarios, por lo que los terrenos de la ciudad deportiva en Truyés han sido ... adjudicados a la empresa Carpa Élite, propiedad del presidente y propietario del Real Avilés Industrial, Diego Baeza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3 Vecinos de El Entrego intentan expulsar a unos okupas
  4. 4 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  5. 5 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  6. 6 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  7. 7

    Solo un 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell acuden a la opa de BBVA
  8. 8 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  9. 9 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  10. 10

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Corvera adjudica los terrenos de la ciudad deportiva del Real Avilés a la empresa Carpa Élite, de Diego Baeza

Corvera adjudica los terrenos de la ciudad deportiva del Real Avilés a la empresa Carpa Élite, de Diego Baeza