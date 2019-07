El exárbitro Cadavieco será el delegado del Real Avilés Víctor Manuel Cadavieco posa con el Carranza en la sala de trofeos del Sporting. / LVA Con 25 temporadas como colegiado a sus espaldas es el elegido por Norte Proyectos y será presentado en los próximos días SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 11 julio 2019, 03:08

El Real Avilés recuperará la figura de delegado reconocido la próxima temporada. A imagen y semejanza de lo que hizo IQ Finanzas a través de José Luis Tamargo con Quico, estandarte del mejor Real Avilés de la historia como jugador, Norte Proyectos ha elegido a Víctor Manuel Cadavieco Villanueva, un exárbitro gijonés que alcanzó la Primera División como juez de línea y cuarto árbitro.

El director deportivo del primer equipo blanquiazul, José Álvarez, fue el encargado de contactar con Cadavieco, cuya incorporación se oficializará pronto y será presentado en los próximos días. El gijonés, que desde su retirada analiza el arbitraje del Sporting cada semana en las páginas de EL COMERCIO, arbitró seis temporadas en Tercera División y siete en Segunda B, para un total de veinticinco en el estamento arbitral, participando en más de treinta partidos como juez de línea en Primera División y otros treinta en Segunda. Durante los siete años como colegiado en Segunda B, Cadavieco ejerció, además, como cuarto árbitro en más de cincuenta partidos entre Primera y Segunda.

Con su contratación, Norte Proyectos sigue la estela de muchos clubes del fútbol profesional, que apuestan por excolegiados como delegados. En el caso de Cadavieco, además de presenciar todos los partidos del primer equipo desde el banquillo, será el encargado de entablar relaciones con la Federación a la hora de enviar recursos o poner al día a la plantilla en lo que a las reglas del juego se refiere.

El gijonés confirmó ayer a LA VOZ DE AVILÉS-EL COMERCIO el acuerdo con el conjunto blanquiazul y se muestra muy «ilusionado» con el nuevo reto, pues «siempre he estado vinculado al fútbol y el escenario que me ha presentado Norte Proyectos me parece muy atractivo. No olvidemos que el Avilés es un club histórico que debe estar como mínimo en Segunda B y trataré de poner mi granito de arena para ello».

Además de analista de esta casa, Cadavieco ya colaboró como delegado con algún club de fútbol base de Gijón y también como comentarista en medios radiofónicos en partidos del Sporting, club del que es aficionado. Ahora, afronta una nueva etapa en su carrera.