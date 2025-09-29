Javi Cueto vuelve de doblete en el Real Avilés El delantero del equipo avilesino estrena su cuenta en Primera RFEF con dos goles decisivos, al igual que despidió la final por el ascenso en mayo

Alberto Santos Avilés Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:24 Comenta Compartir

Si los pantalones de fútbol tuvieran bolsillos, a Javi Cueto se le caerían los goles de ellos. Es un delantero nato, puro, un 'killer' que no deja escapar la oportunidad a poco que los defensas se despisten. La temporada pasada fue el 'pichichi' del Real Avilés Industrial en liga y 'play-off' (13 goles) y en Primera RFEF parece dispuesto a repetir, porque en tan sólo 49 minutos de juego en dos partidos ya lidera la clasificación de goleadores junto a Isi Ros.

De Cueto también se puede decir que es un goleador silencioso y resiliente. Lo demostró la pasada temporada, con lesiones inoportunas que cortaron dos veces sus mejores rachas de juego y goles. Pero no se vino abajo, trabajó en la sombra y volvió a lo grande. Fue decisivo en el 'play-off' de ascenso con tres goles en la eliminatoria final ante el Rayo Majadahonda y se despidió a lo grande abriendo el camino de la fiesta del ascenso con los dos primeros goles.

«Marcar en el minuto 90 tiene un factor emocional importante y creo que la alegría no es sólo mía, es de todo el equipo y de toda la afición»

Así se fue de vacaciones el delantero del equipo avilesino, y así regresa. Fiel a sí mismo, el inicio de liga en Primera RFEF renqueante no le ha restado un ápice de ilusión y de ambición por volver a ser importante. Y este domingo en el partido loco ante el Bilbao Athletic volvió a marcar como se había despedido de Segunda RFEF, con un doblete decisivo en el que sacó del cajón de su mesita de noche el repertorio de un goleador completo, con un gol de calidad técnica desde el borde del área y otro de olfato y una fe que habían abandonado hasta sus rivales. Una lección en algo menos de media hora, tiempo añadido incluido.

Ampliar Javi Cueto dispara a gol desde el borde del área en su primer tanto. Arnaldo García

«Creo que las sensaciones son buenas, de todo el equipo, no sólo individualmente. Creo que todos hicimos un muy buen trabajo, sobre todo manteniéndonos en el partido. En la primera parte ellos metieron mucho ritmo, muchas piernas. Son jugadores de Primera División y supimos aguantar nuestro momento», valoraba Javi Cueto al final de la remontada ante el Bilbao Athletic.

Gol de calidad

Su primer gol fue un golazo que él mismo describe: «Bueno, pues leo que llega Campa muy bien, que se anticipa a la defensa y que lo más fácil para él es dejarla de cara. Hay un poco de papeles cambiados. Me pongo ya de frente al balón como nos pide el míster y veo que viene el defensa, lo intento recortar y la pongo ahí pegada al palo».

En cambio, el tercer gol del Real Avilés fue más extraño. «Sí, luego ellos se meten otra vez en el partido, nos empatan muy rápido y se vuelve un poco el partido loco. Es una jugada por banda izquierda, que veo que Campa llega. Me intento meter en el área y me ve muy bien, me desmarco y pienso que puedo estar metido, pero la acabo bien, la acabo metiendo. Y es cuando me voy a celebrar, que me dicen que hay un jugador del Athletic detrás mío y que es gol», recuerda.

«Juegue quien juegue, lo va a hacer bien, el trabajo de los delanteros en la primera parte me facilitó a mí hacer dos goles»

Anotar al borde del minuto 90 de juego «siempre tiene un factor emocional importante y creo que la alegría no es sólo mía, es de toda la afición, de todo el equipo. Y me siento muy realizado al poder ser yo el que haya metido ese gol».

A eso se suma la realización personal de volver a vestir la camiseta blanquiazul tras la lesión que le ha supuesto un contratiempo en este inicio de temporada. «Sí, a ver, para un delantero es lo que más confianza da, meter gol, aportar ese granito de arena al grupo. Pero bueno, lo más importante son los tres puntos y el trabajo de todo el equipo, los que jugamos y los que no», valora.

«Somos un equipo muy competitivo que a nivel físico estamos dando un paso adelante, y vamos a pelear por lo que nos propongamos»

A pesar de la felicidad por los dos goles, el delantero es cauto a la hora de hablar de méritos para entrar en el equipo titular. «Creo que hay que ir paso a paso. Ahora lo importante es volver bien, con confianza, coger ahora un buen fondo físico para toda la temporada. Y creo que juegue el que juegue, pues está claro que hay mucha competencia, que lo van a hacer bien, se lo dije a ellos. El trabajo que hacen hoy los delanteros que juegan la primera parte pues me facilita a mí el hacer los goles en la segunda. Creo que es un trabajo de todos y que juegue el que juegue vamos a sumar mucho», advierte.

Su experiencia en Primera RFEF le hace ver al Real Avilés como un equipo «muy competitivo, creo que a nivel físico estamos dando un paso adelante. Hoy se notó que un filial con muchas piernas creo que acabamos muy bien el partido. Y veo un equipo que va a dar mucha guerra, que va a competir muy bien y que vamos a pelear por lo que nos propongamos».

Recuperación y descanso

Por otro lado, la plantilla del Real Avilés se ejercitó este lunes en La Toba en una sesión básicamente de recuperación para los jugadores que participaron en el partido ante el Bilbao Athletic, y más intensa para los convocados que no jugaron. El martes será jornada de descanso y el miércoles empezará de nuevo en La Toba la preparación del partido del domingo en Guadalajara.