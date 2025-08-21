José Luis Deus: un segundo de a bordo con bagaje para el Real Avilés El ayudante de Dani Vidal en el banquillo blanquiazul fue futbolista profesional y suma 15 años de experiencia en la estructura y cuerpo técnico de diferentes clubes

José Luis Deus, a la izquierda de Dani Vidal, con los brazos cruzados, durante su primer entrenamiento con el Real Avilés.

Santy Menor Avilés Jueves, 21 de agosto 2025

El nuevo entrenador del Real Avilés Industrial, Dani Vidal, vino acompañado de tan solo una persona para afrontar su primera aventura lejos del Nàstic de Tarragona. Y se trata de un perfil, más allá de que ambos guardan una gran relación desde hace muchos años, muy diferente al del joven técnico blanquiazul. No en vano, José Luis Deus (Lausana, Suiza, 1977) fue jugador profesional y suma quince años de experiencia en el organigrama y cuerpo técnico de diferentes clubes tanto en España como en el extranjero.

Deus, de padres gallegos emigrantes a Suiza, regresó pronto a España, ascendiendo al filial del Deportivo una vez acabada su etapa juvenil. Tras marcar 10 goles en Segunda B, se ganó disputar 12 partidos con el conjunto coruñés, todavía sin Javier Irureta en el banquillo pero con clásicos de nuestro fútbol como Songo'o, Naybet, Paco Jémez, Fran, Mauro Silva, Flavio Conceiçao, Djalminha, Scaloni o Donato.

Sin sitio en la delantera del equipo de su tierra, que poco después ganaría la Liga, hizo las maletas para jugar hasta los 35 años en la Primera División portuguesa, Segunda, Segunda B y Tercera con clubes como Hércules, Racing de Ferrol, Braga, Nàstic, Xerez, Salamanca, Terrassa, una segunda etapa en Racing de Ferrol, Bergantiños y Atlético Sanluqueño, donde se retiró en 2012.

Inteligente, dos años antes comenzó a pensar en el futuro, incorporándose a la estructura del Xerez como analista del primer equipo y entrenador de la cantera. En septiembre de 2013 fichó por el Nàstic, donde ejerció como multiusos y coincidió con Dani Vidal, entonces entrenador del cadete. «El club estaba en una situación económica complicada, éramos pocos y me tocó hacer un poco de todo al lado de Emilio Viqueira, que estaba de director deportivo, y de Vicente Moreno, que era el entrenador», recuerda.

«Coincidimos en el Nàstic cuando yo era director de la cantera y él entrenador del equipo cadete y hemos mantenido el contacto»

Deus hizo pronto buenas 'migas' con un Dani Vidal que «empezó a entrenar muy joven, con 14 años, y recuerdo todo su ascenso por el club. Yo salí en 2018, pero siempre hemos mantenido el contacto, he visto su progresión y ahora nuestros caminos se han vuelto a unir para este proyecto ilusionante en Avilés».

Después de Tarragona, Deus volvió a Galicia para ejercer como secretario técnico del Lugo durante ocho meses. Tras esta experiencia, inició una nueva etapa profesional como agente de jugadores y captador de jóvenes talentos para la empresa Promoesport, lanzándose en agosto de 2022 a su primera experiencia internacional, al aceptar acompañar a Vicente Moreno como analista en el Al Shabab de Arabia Saudí.

Junto al técnico valenciano regresaría a España un año después para repetir cargo en el Almería, en Primera División, y tras su cese se dedicó a proyectos personales hasta el pasado curso, cuando ejerció durante cuatro meses como entrenador del segundo filial del Cádiz.

Ocho años después, el fútbol le ha unido de nuevo a Dani Vidal, a quien intentará ayudar como segundo entrenador. «Llegamos con muchas ganas. Es hora de preparar al equipo para la competición y, aunque el objetivo es la permanencia, intentaremos hacerlo lo mejor posible». Con una plantilla que «encaja con el estilo de Dani y nos ha sorprendido para bien», asegura.

