El técnico Dani Vidal matiza el posicionamiento de los dos pivotes del Real Avilés durante un entrenamiento del equipo en La Toba. Arnaldo García

Kevin Bautista y Gete mantienen sus galones en el Real Avilés

La lesión de Yasser y la necesidad de ubicar a Adri Gómez en defensa han dado continuidad a la pareja de pivotes que consiguió el ascenso a Primera RFEF

Santy Menor

Avilés

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:37

Aunque muchas veces se dice que lo más importante para conseguir objetivos en el fútbol es tener un buen portero y un buen delantero, lo cierto es que muchos entrenadores, como por ejemplo el exblanquiazul Javi Rozada, dan especial importancia al centro del campo. Y esa demarcación, en el Real Avilés Industrial, es propiedad exclusiva desde hace meses de Kevin Bautista y Álvaro Gete.

Kevin Bautista (Sevilla, 1998) llegó al conjunto blanquiazul el pasado verano para coger posiblemente su último tren con destino al fútbol profesional. Canterano del Córdoba, equipo con el que llegó a ser convocado en Segunda División, fue reclutado por Miguel Linares después de descender a Tercera RFEF con el San Roque de Lepe.

Llegaba al Suárez Puerta como una de las incógnitas del mercado del verano pasado, pero pronto se ganó el cariño de la grada y la confianza del entrenador. Más motivado que nunca, alcanzó su 'prime' en el mes de noviembre, marcando un gol en Pontevedra y un 'doblete' frente al Langreo en Ganzábal. Parecía imparable.

Con el paso de los meses, pese a ser titular indiscutible, fue perdiendo ese rol decisivo en el equipo en detrimento de otros compañeros, posiblemente porque disputó el último tramo de la competición mermado físicamente. Sin embargo, no se borró y ayudó en lo posible para que el equipo consiguiese el ascenso.

Ambos jugadores llegaron el verano pasado al Real Avilés con la idea de reivindicarse y lo consiguieron

Sin embargo, con el cambio de categoría volvía a asomar alguna duda sobre su figura. No por no haberse ganado un sitio en la plantilla, sino por su falta de experiencia en Primera RFEF y su manera de jugar, a veces más preciosista e individualista de la cuenta. ¿Y qué hizo Kevin? Subir un puntito más si cabe su trabajo y demostrar en las primeras tres jornadas que está perfectamente capacitado para ser titular en el Real Avilés y en Primera RFEF.

Álvaro Gete (Santa María de Cayón, Cantabria, 2001) también fichó el pasado curso por el Real Avilés con la idea de reivindicarse. Después de ser clave en el Rayo Cantabria, no consiguió ser titular con el Sestao en Primera RFEF, por lo que necesitaba volver a sentirse importante en un sitio como el Suárez Puerta.

Empezó como titular y lo volvió a ser después de superar una importante lesión en el codo que le mantuvo meses fuera del equipo e incluso sin ficha. Acabó siendo clave para Javi Rozada y ahora ha comenzado el curso como titular, primero ganándole la partida a Yasser en pretemporada y después aprovechando la baja del almeriense.

Mientras se recupera y a la espera de que Adri Gómez pueda dejar de echar una mano en defensa, Gete tiene la oportunidad de seguir sumando minutos de calidad con el Real Avilés y en Primera RFEF, sabiendo que le trabajo es su mejor baza, pues no se trata de un futbolista con las condiciones técnicas de Kevin Bautista. El domingo repetirán como pareja titular casi seguro.

Enfermería

Con Julio y Edu Cortina en playeros con el fisio Nacho Villar, el central nigeriano Eze ya se con el grupo, vendeja en el tobillo mediante, mientras que Javi Cueto y Yasser estuvieron en el gimnasio.

