El Real Avilés y la Atlética Avilesina compartirán escudo e identidad en una unión «estratégica y emocional»

La unión entre el Real Avilés Industrial y la Atlética Avilesina, desvelada ayer por LA VOZ DE AVILÉS, se ha ido fraguando en ... los últimos años y adquirirá carácter oficial en cuanto reciba el visto bueno de los socios de la Atlética en asamblea. Es un paso grande en el tejido deportivo que ha intentando potenciar Diego Baeza desde su llegada a la ciudad. Por eso, ayer el presidente del club de fútbol recordaba que «desde el primer día que puse un pie en Avilés tuve claro que mi implicación con esta ciudad debía ir mucho más allá del Real Avilés Industrial. Siempre he creído que el deporte tiene una capacidad transformadora única, y que si queremos construir un Avilés más fuerte, más unido y con más oportunidades para nuestra juventud, el camino pasa por trabajar juntos».

Para Baeza, «es un orgullo personal haber impulsado este acuerdo de colaboración entre el Real Avilés y la Atlética Avilesina, una entidad histórica que representa los valores del esfuerzo, la formación y el compromiso con la base. Esta unión no es solo estratégica, es profundamente emocional: es el reflejo de lo que debe ser Avilés, una ciudad que se apoya entre sí, que une talento y recursos para crecer en la misma dirección».

El Real Avilés aportará su estructura, capacidad organizativa y soporte económico para ayudar a que todas las secciones deportivas de la Atlética —desde el balonmano hasta el atletismo— «puedan competir con más medios, más ambición y más futuro. Además, compartiremos identidad y escudo en sus equipaciones, un gesto simbólico pero cargado de significado: somos un solo proyecto de ciudad», añadió el presidente del equipo de fútbol.

Por último, reiteró «una vez más, que no he venido a Avilés a mirar por intereses personales, sino a devolver, con trabajo y compromiso, todo lo que esta tierra me ha dado. Este acuerdo es un paso más en ese camino. Seguiremos construyendo juntos».

Ciudad deportiva

El presidente de la Atlética Avilesina, Gerardo González, valoró ayer el acuerdo, que tiene que ser validado por la asamblea, como «un paso adelante. Llevamos tiempo siendo apoyados por Diego Baeza y el proyecto que se nos presenta con la Ciudad Deportiva es una oportunidad para que el club pueda afrontar nuevos retos y dar a nuestros deportistas y socios las mejores instalaciones posibles».

Mientras que eso se hace realidad, el presidente de la Atlética destacó que «el compromiso del máximo accionista del Real Avilés, Diego Baeza, de apoyo en el proceso de modernización y profesionalización del club nos garantiza el poder ir dirigiendo al club en la dirección correcta para aprovechar las oportunidades que la Ciudad Deportiva nos va a ofrecer».

González añadió sobre el acuerdo que «en lo personal, después de un año muy complicado, quiero agradecer a Diego que durante este año ha estado ahí ayudando a pesar de que el tiempo no es lo que precisamente le sobra, y nos ha contagiado de esa ambición que ha llevado al Real Avilés a Primera RFEF para que nosotros tratemos de hacer lo mismo. Aún queda la parte quizás más complicada, que es materializar el acuerdo, pero la sintonía es perfecta y las ganas de que de este acuerdo nazca un grupo que lidere el deporte avilesino e ilusione tanto a deportistas como a aficionados y socios».

Sin salir de la Atlética, Juan Muñiz es un personaje histórico en la entidad por trayectoria y arraigo familiar. Actualmente desempeña el cargo de director deportivo y entrenador de la sección de balonmano, pero se da la circunstancia de que también es el socio número uno del Real Avilés. En esa doble vertiente, su opinión sobre este acuerdo de colaboración es muy clara. «Yo, en general, siempre soy más partidario de unir que de dividir. Es decir, no entiendo muy bien las divisiones, no suelen llevar a nada bueno y me parece que cuanto más unidos estemos todos y juntos estemos todos, infinitamente mejor. Eso nos hace más fuertes a ambos clubes», aseguró ayer a este periódico.

Esta nueva etapa de unión entre el Real Avilés y la Atlética Avilesina es, según defiende el técnico del Horizonte Atlética, «bueno para la ciudad. Evidentemente, esta colaboración yo creo que va a ser buena y que se pueden hacer proyectos comunes importantes. Así que estoy totalmente

de acuerdo y ojalá salga todo bien».