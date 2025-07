El Real Avilés, pendiente del isquio de Babin

Santy Menor Avilés Jueves, 24 de julio 2025, 18:00 Comenta Compartir

Cumplida la primera semana de trabajo, el parte médico del Real Avilés Industrial empieza a recibir solicitudes. Si Jose Martínez todavía no se ha calzado las botas mientras se recupera de la intervención realizada nada más finalizar el 'play off' de ascenso, Viti no entró en la convocatoria del miércoles para el amistoso frente al Racing y Babin tuvo que pedir el cambio a los 40 minutos de partido tras sentir un 'pinchazo' en el isquio.

El central martinico acudió esta mañana a la playa de Salinas junto al resto de sus compañeros después de ejercitarse en el gimnasio de El Espartal, aunque no participó en los ejercicios sobre la arena por precaución. Babin sufre una lesión muscular en el isquio, aunque el alcance lo determinarán las pruebas médicas a las que deberá someterse estos días. «Algo tengo», reconoce, aunque su celeridad a la hora de irse a vestuarios posiblemente haya evitado una rotura de fibras en condiciones.

Al equipo le resta un entrenamiento, el de mañana viernes, para cerrar la semana de trabajo y disfrutar del fin de semana de descanso. El próximo amistoso será el miércoles que viene día 30, a partir de las 19.30 horas en el Suárez Puerta frente al Sporting.

Temas

