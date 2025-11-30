El árbitro neutraliza el dominio del Real Avilés

El árbitro cántabro Francisco Crespo tumbó en dos jugadas uno de los mejores partidos del Real Avilés Industrial esta temporada. Los jugadores blanquiazules encerraron al Celta Fortuna ... en su área en la segunda parte tras un inicio más igualado, pero dos errores del colegiado, que no pitó un penalti claro en la primera mitad y validó en la televisión el gol de la victoria visitante a pesar de que había pitado fuera de juego señalado por su asistente, evitaron que los tres puntos se quedaran en casa.

El partido empezó a jugarse antes del pitido inicial porque el equipo local perdía a Raúl Hernández en el calentamiento por unas molestias y su lugar lo ocupaba Quicala. Bien sea por su entrada o por el planteamiento inicial de Dani Vidal, el Real Avilés empezó el choque con una actitud dominante y en tres minutos ya había lanzado dos saques de esquina. En uno de ellos, Kevin Bautista pidió el videoarbitraje por una mano clara de Miller que evitó con una extensión de su brazo el remate en el segundo palo, pero el árbitro entendió que no era suficiente.

La espera por esa decisión espoleó al Celta, que daba el primer susto en el minuto 10 con un doble remate de Álvaro Marín dentro del área, bien bloqueado por la defensa local. A partir de ahí, el partido empezó en una fase de pausa con un toma y daca de ambos equipos en el centro del campo que achicaba espacios y dejaba el avance de líneas en una cuestión de calidad individual.

Real Avilés Álvaro; Campabadal, Babin, Granero (Eze, min. 71), Osky, Gete, Kevin Bautista, Quicala (Guzmán, min. 77), Cayarga, Santamaría (Javi Cueto, min. 84), Raúl Rubio 1 - 2 Celta Fortuna Coke Carrillo; Miller, Jaime Vázquez, Meixus, Anxo Rodríguez (Ndiaye, min. 71), Oliveras (Angelito, min. 58), Burcio, Capdevila (De la Iglesia, min. 79), Hugo González (Óscar Marcos, min 71), Somuah (Gavián, min. 58), Álvaro Marín. Goles: 1-0: Babin, min. 28. 1-1: Hugo González, min. 36. 1-2: Óscar Marcos, min. 89.

Árbitro: Francisco Crespo. Mostró tarjetas amarillas a Granero, Osky, Kevin Bautista, Meixus, Anxo Rodríguez, Capdevila, Oliveras, Gavián, Óscar Marcos. Expulsó al segundo entrenador del Real Avilés José Luis Deus, y al delegado, Joaquín Alonso.

Asistencia: 3.871

Incidencias: Partido disputado en el Román Suárez Puerta con el césped en estado irregular a causa de la lluvia del último fin de semana. Se guardó un minuto de silencio en memoria del niño de 12 años Samuel Esteban Poncela 'Samu', jugador de baloncesto del Adba Sanfer fallecido de forma repentina en un entrenamiento

El Real Avilés daba más sensación de peligro con un remate de Babin en un saque de falta y un disparo lejano de Kevin Bautista, pero sin incomodar en exceso a Coke Carrillo. El Celta Fortuna fiaba sus llegadas a la corpulencia de Álvaro Marín para avanzar en ataque y poner balones peligrosos a sus compañeros, aunque Babin y Granero eran un muro.

Los blanquiazules encontraron en el minuto 28 el premio a sus aproximaciones al área viguesa en un saque de esquina en el que la estrategia funcionó a la perfección. Cayarga ponía el balón en el primer palo, y Rubio prolongaba de cabeza al segundo para el remate a placer de Babin.

Pero la alegría le duró poco al Real Avilés porque el filial del Celta le pagó con la misma moneda del balón parado. Esta vez fue una falta directa desde fuera del área lanzada con fuerza y colocación por Hugo González, que sorprendió a Álvaro a pesar de estar centrado bajo palos. El meta blanquiazul pudo redimirse al borde del descanso con una mano salvadora a remate de Álvaro Marín en los minutos de mayor peligro del Celta ante un equipo local que acusó el golpe del empate.

Las claves Penalti no señalado El árbitro le privó al Real Avilés de una pena máxima después de una mano clara de Miller en el área gallega Error con el videoarbitraje La jugada del segundo gol visitante no debió revisarse al pitar previamente fuera de juego

El segundo tiempo comenzó con más desorden por parte de los dos equipos, lo que convirtió el partido en impredecible. El Celta Fortuna salió al campo como se había ido, con atrevimiento y mucha calidad en la salida de balón, aunque menos precisión en los minutos finales. El Real Avilés intentaba aprovechar esa energía del rival en beneficio propio, sobre todo con balones a la espalda de la defensa viguesa por la zona de Quicala, muy activo en su banda.

En una de esas internadas provocó un córner a favor del Real Avilés que casi supone el segundo local en un remate de cabeza a media altura de Babin, que se encadenó con otro saque de esquina que casi transforma en gol Gete, pero se encontró con el larguero.

El equipo avilesino había dado un paso adelante y encerraba al Celta Fortuna en su área en los mejores minutos locales que levantaron también el ánimo de la afición. Cayarga de falta y Kevin Bautista en un disparo lejano completaron el poker de ocasiones en el ecuador de la segunda parte.

Babin remata a placer en el primer gol. El árbitro accede al túnel de vestuarios tras el polémico final. Pablo Nosti

Santamaría también tuvo la suya con un remate defectuoso al borde del área pequeña. Era el último cuarto de hora y la pesadez del campo empezaba a hacer mella en jugadores como Granero o Quicala, que dejaron su sitio a Eze y Guzmán. Lo no que no variaba era la intensidad del Real Avilés, muy superior al Celta Fortuna en la segunda mitad.

Los avilesinos tenían contra las cuerdas a su rival, pero el merecido segundo gol no acababa de llegar. Guzmán y Rubio sumaron dos claras ocasiones a cinco minutos del final, y Vidal recurrió al efecto Javi Cueto. Pero el excesivo riesgo de los locales en ataque le dio un regalo inmerecido al Celta Fortuna a un minuto del final. Un córner concedido por Guzmán acababa en un remate a gol en el segundo palo de Óscar Marcos que el asistente señalizó como fuera de juego, lo que motivó el pitido del árbitro justo en el momento del remate. Por tanto, no cabía revisión del FAV, pero aún así Francisco Crespo utilizó el videoarbitraje para conceder el gol de la victoria de los gallegos. Un error técnico similar al que obligó a repetir el penalti que había parado Álvaro en Salamanca que le volvía a costar caro al Real Avilés.

El colegiado aún indignó más a la parroquia local con una prolongación de sólo cuatro minutos a pesar de todos los cambios e interrupciones en la segunda parte. A los avilesinos no les quedaba más que recurrir a la heroica de colgar balones al área, pero esta vez sin éxito para rescatar un punto que debieron ser tres porque merecieron ganar con claridad en uno de los partidos más completos de la temporada.