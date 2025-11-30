El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Confinados los vecinos de un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
Jugada en la que Miller, defensa del Celta Fortuna, desvía con su brazo el balón para impedir el remate de Kevin Bautista en un penalti que no concedió el árbitro.

Jugada en la que Miller, defensa del Celta Fortuna, desvía con su brazo el balón para impedir el remate de Kevin Bautista en un penalti que no concedió el árbitro. Pablo Nosti
Real Avilés 1 - 2 Celta Fortuna

El árbitro neutraliza el dominio del Real Avilés

El cántabro Francisco Crespo le priva al equipo avilesino de un penalti claro en la primera mitad y valida el gol del triunfo del Celta Fortuna pese a haber pitado fuera de juego

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:02

El árbitro cántabro Francisco Crespo tumbó en dos jugadas uno de los mejores partidos del Real Avilés Industrial esta temporada. Los jugadores blanquiazules encerraron al Celta Fortuna ... en su área en la segunda parte tras un inicio más igualado, pero dos errores del colegiado, que no pitó un penalti claro en la primera mitad y validó en la televisión el gol de la victoria visitante a pesar de que había pitado fuera de juego señalado por su asistente, evitaron que los tres puntos se quedaran en casa.

