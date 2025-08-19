El manual de Dani Vidal en el Real Avilés: orden, anticipación y más protagonismo de los delanteros

Pasaban unos minutos de las once de la mañana cuando Dani Vidal llegaba en coche a La Toba. Antes había lo había hecho su ... ayudante, José Luis Deus, con el resto del cuerpo técnico que permanece de la etapa de Rozada. Vidal fue recibido por algunos aficionados del Real Avilés Industrial que se acercaron a Llaranes a ver al nuevo entrenador, que departió con ellos amablemente antes de recibir a los jugadores para ponerse en marcha sin tiempo que perder.

El técnico catalán siguió con atención los ejercicios de activación dirigidos por el preparador físico Hugo Laviana, antes de entrar en faena para empezar a inculcar su estilo de juego. Mucho tiempo no tiene, ya que resta una semana de pretemporada, con amistoso incluido el sábado en Barakaldo (12.30 horas, Lasasarre), y luego ya afrontará la primera semana de la temporada con el plan de partido para debutar el domingo 31 a las 21.30 horas en el Suárez Puerta ante la Ponferradina.

Con su ayudante siempre a su lado y demostrando que conoce a la plantilla, el técnico catalán se dejó notar durante toda la sesión. Primero, porque no dejó de corregir a voces los ejercicios de los jugadores, y explicando en cada pausa los conceptos de juego que quiere inculcarle a su Real Avilés.

Rápidamente se notaba que le gusta la presión sobre la salida de balón del rival, y la palabra más utilizada fue «orden». En defensa y en ataque, en cada ejercicio pidió a sus jugadores orden y presión, con especial interés «en que no se parta el equipo». Vidal también insistió en adelantarse posicionalmente al robo de balón, sobre todo los jugadores de ataque, a los que les pide que se anticipen para salir rápido en transiciones ofensivas.

Otro detalle del nuevo técnico del Real Avilés es su deseo de dar «profundidad» al juego del equipo para encontrar siempre soluciones en ataque y una mayor participación de los delanteros. «Si los delanteros tocan muchas veces el balón, es que lo estamos haciendo bien», les dijo a sus jugadores en un momento del entrenamiento.

La sesión de la mañana de ayer fue grabada en vídeo. Además, aunque con el cambio de entrenador pasó un poco desapercibido, otra de las novedades fue la la incorporación de Adri Gómez, que alternó ejercicios con balón y carrera continua, además de la la evolución de Josín, integrado a la disciplina del grupo tras su lesión en el 'play-off'.