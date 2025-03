La hora de Julio Rodríguez en el Real Avilés

Julio Rodríguez, Babin y nueve más. La consigna en el regreso a los entrenamientos del Real Avilés Industrial para el trascendental partido de este ... sábado (Suárez Puerta, 18 horas) ante el Langreo es que los dos centrales no se separen ni un minuto en los distintos ejercicios diseñados por el cuerpo técnico blanquiazul. Las sanciones por acumulación de tarjetas devuelven al defensa mierense el protagonismo que había perdido en la segunda vuelta en un tramo de liga fundamental para las aspiraciones del Avilés.

Josín vio la quinta cartulina amarilla en la última jornada disputada en Abegondo ante el Deportivo Fabril. El otro central titular, Babin, también estaba apercibido de sanción, pero finalmente no recibió tarjeta y podrá participar en el derbi ante el conjunto langreano. Lo hará junto a Julio Rodríguez, que pasará de no estar convocado en la última jornada al once titular. Su concurso se antoja fundamental en los próximos choques, en los que previsiblemente Babin también podría perderse un partido por primera vez esta temporada si finalmente es amonestado.

La temporada del central mierense no está siendo fácil, a pesar de quedarse en el mercado de invierno como el único zaguero reserva tras la marcha de Luis Martínez. El inicio de liga también fue complicado, al encadenar cuatro partidos sin ser convocado. El debú sería en Valladolid en la octava jornada, con una participación testimonial de diecisiete minutos.

La mejor racha de Julio llegaría a partir de noviembre, con el equipo lastrado por las lesiones y Josín jugando como mediocentro. El central mierense disfrutó de minutos durante seis jornadas consecutivas –incluidas las dos victorias ante el Langreo y el Marino–, de las que en tres jugó los noventa minutos.

Sin embargo, con el inicio de 2025 y de la segunda vuelta, volvió a desaparecer de los planes de Javi Rozada. La recuperación de jugadores lesionados, a lo que se unió el regreso de Josín a su posición natural de defensa central, 'encareció' las convocatorias y los minutos de juego, y Julio sólo participó al final del partido de Laredo.

A pesar de ello, el central blanquiazul no ha bajado los brazos a la espera de una nueva oportunidad que le llega ahora con el doble derbi asturiano por delante.

Kevin Bautista vuelve, pero con precaución

Ampliar Kevin Bautista.

El Real Avilés Industrial retomó ayer miércoles los entrenamientos para preparar el partido ante el Langreo y la principal novedad de la sesión celebrada en La Toba fue la presencia de Kevin Bautista, baja en La Coruña por una contractura muscular. El sevillano completó los ejercicios junto a sus compañeros, pero con precaución sobre todo en las carreras. A falta de sólo dos entrenamientos, es duda para el partido del sábado.