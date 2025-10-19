El Real Avilés quiere que siga la fiesta en el Suárez Puerta

Alberto Santos Avilés Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Lo dijo Dani Vidal en la previa. La afición del Real Avilés Industrial tiene licencia para la euforia, para el disfrute al máximo de lo que está viviendo en el debú en Primera RFEF. De tener los pies en el suelo, trabajar e intentar que siga la fiesta se encargan los profesionales sobre el campo. Y este domingo (16 horas, Suárez Puerta) es una buena jornada para matar dos pájaros de un tiro: prolongar en casa la algarabía que vivió la hinchada blanquiazul las dos últimas jornadas en Guadalajara y Zamora, y distanciar a ocho puntos al Talavera, un rival que se presume que será directo en la lucha por la permanencia.

Porque ese es el objetivo del Real Avilés Industrial, y lo seguirá siendo hasta la recta final de la temporada. Una cosa es disfrutar el momento y otra no ser realistas. Todos los puntos que se metan ahora en el zurrón saben a gloria, pero lo primero será echar números con los de abajo, antes de hacer las cuentas de la lechera. De momento, el equipo avilesino y su afición viven en un estado de felicidad y buscan la cuarta victoria consecutiva.

El rival de esta tarde puede ser un lobo con piel de cordero. La estadística y su clasificación, en el puesto trece tras dos derrotas consecutivas, pueden dar a entender que el reto será fácil para el Real Avilés, pero nada que ver. En esos dos partidos en los que cayeron derrotados, los manchegos dieron una imagen mejor de lo que reflejó el marcador. Por desgracia para ellos, y por suerte para los avilesinos, en la última jornada perdieron a Di Renzo por expulsión. El argentino, uno de los jugadores de aquel fatídico partido ante el Ourense que condenó al Real Avilés al 'play-out' en Ciudad Real, no pisará el Suárez Puerta esta tarde. Un alivio para Dani Vidal y el irregular rendimiento defensivo que le trae de cabeza esta temporada.

Al técnico catalán no le gusta tocar lo que funciona, si bien podría introducir algún cambio en el once titular que jugó en el Ruta de la Plata. Como reconoció Vidal, la semana no ha sido fácil por la enfermedad de algunos jugadores, así que habrá que esperar a poco antes del partido para saber en cuántos de ellos ha hecho mella.

Berto Cayarga podría volver al equipo titular para ocupar la posición habitual de Kevin Bautista

No obstante, lo que parece seguro es que Kevin Bautista no podrá jugar de inicio. Su puesto tan específico de 'todocampista' puede ser para otra pieza clave del Real Avilés de Vidal como es Berto Cayarga. El avilesino parece totalmente recuperado de su lesión y podría volver a la equipo titular ante el Talavera. Pablo Álvarez sería una alternativa.

Otra de las dudas está en la defensa. Vidal apostó en Zamora por darle la titularidad a Borja Granero, que se disputará en esta jornada el puesto con Adri Gómez, jugador de máxima confianza del catalán, que alterna los minutos de central con los de mediocentro. Babin sería el compañero del elegido, con Campabadal y Osky como escuderos en los laterales.

Si Adri Gómez juega de central, el mediocentro sería para Gete, con Yasser como alternativa. En banda, Raúl Hernández e Isi Ros serían los inquilinos, con el mencionado Cayarga en el interior, Santamaría de enganche en la mediapunta y Raúl Rubio en su habitual papel de desgaste sobre la defensa rival para lanzar al equipo en sus habituales transiciones como delantero centro.

Las alternativas arriba serían Javi Cueto, en estado de gracia, en punta, y Natalio por detrás si Santamaría, uno de los jugadores que pasaron la semana enfermos, no se recupera al cien por cien. En banda también podría haber opciones para Quicala, si bien es un arma letal del Real Avilés en las segundas partes en función de cómo vaya el partido y el desgaste que haya sufrido el rival.

También está por ver si Dani Vidal hace más rotaciones de las habituales y piensa ya en lo que se avecina a partir del próximo fin de semana, con tres partidos en ocho días.

En el equipo manchego la baja de Di Renzo condiciona su ataque, si bien los dos jugadores que apuntan como posibles recambios, Arroyo o Valen Gómez, también tienen unas características ofensivas destacadas.