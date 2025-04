Rozada, entrenador del Real Avilés: «Sufrimos mucho este año como para que haya un exceso de confianza»

Alberto Santos Avilés Jueves, 10 de abril 2025, 13:47 Comenta Compartir

El Real Avilés Industrial ha completado esta mañana en el estadio Suárez Puerta el penúltimo entrenamiento de la semana preparatorio del partido de este sábado ante el Escobedo (18 horas). El técnico blanquiazul, Javier Rozada huye de cualquier tipo de cábala que no se ciña a esta próxima jornada y recuerda el contratiempo del aplazamiento del derbi ante el Langreo. «Cambiar ese partido nos ha hecho muchísimo daño, porque si esto pasa en la jornada siete u ocho no pasa nada porque tienes mucho tiempo y margen si hay alguna lesión, pero estamos en un tramo de la temporada en el que hay que dosificar bien a la gente, más que nada porque es nuestra responsabilidad ahora el tema de las lesiones. Nos centramos en el partido del Escobedo, es la revelación, sin duda, de la temporada, y vamos a sacar el mejor equipo el sábado porque sabemos que si no, no nos va a dar».

El técnico ovetense incidió en su valoración del equipo cántabro. «Ha crecido muchísimo de la primera vuelta a la segunda. El entrenador ha dado con la tecla, juegan un sistema complicado muchas veces de hacerles daño. Es un equipo que, además, es capaz de llevarte los partidos cuando tienen balón, te cambian los ritmos, de uno lento a uno rápido en nada. Luego, cuando no tienen balón esperan su momento para transitarte bien. Si tienen que dominarte arriba, aparecen los carrileros... Me parece un equipo bien trabajado, que tiene mucho mérito lo que está haciendo, aparte de estar ahora sacando resultados en casa, que era lo que les costaba, pero es que fuera han ganado en Salamanca, Compostela, Ávila, Torrelavega..., han empatado en Soria. Es decir, en estadios lo han hecho genial. En el vestuario sabemos que el partido del sábado va a ser un partido que nosotros tenemos que estar en nuestra mejor versión», valoró.

«La plantilla es muy responsable»

De esta forma, Rozada no considera que la situación del Escobedo en la tabla, donde ocupa el puesto de promoción de descenso, confunda a sus jugadores en el partido de este sábado. «La plantilla es muy responsable. Sufrimos mucho este año como para que haya un exceso de confianza. Lo que me centro es en que el plan de partido, todo lo que preparamos, que los jugadores lo interpreten bien», advierte.

Para este choque el Avilés recupera al sancionado Josín. Sobre el papel de Julio Rodríguez como sustituto del ovetense en Luanco, el entrenador blanquiazul destacó que «sabía que lo iba a hacer bien en Miramar. Al final, tenemos tres centrales de mucho nivel y Julio va a entrar en la ecuación, como lo están Josín y Babin. También lo están haciendo muy bien y ahí es una posición que estoy muy tranquilo, saben de sobre lo que pienso los tres. Tienen un nivel muy muy alto, estoy encantado con ellos y al final dependerá un poco en una semana de tres partidos del plan de partido».

Rozada también ve a Edu Cortina «bien, lleva dos partidos con continuidad, jugando minutos con buenas sensaciones, completando sesiones, que es lo más importante, y lo veo cada vez mejor. Ya sabemos que es un lujo poder tenerle y sobre todo que se encuentre bien, que es lo más importante».

Si el Avilés saca los partidos en casa, ¿se puede soñar con la tercera plaza, e incluso con la segunda? «Todo lo que no dependa de uno, no me centro en ello, porque es prácticamente que un equipo vaya a perder mogollón de partidos, que tú lo ganes todo. Me centro en el Escobedo, en que el equipo salga responsabilizado con el plan de partido y lo que tenemos que hacer. Lo demás, esa pregunta si quedan dos jornadas, te diré, pero nos quedan cinco partidos y no la voy a contestar», concluyó.