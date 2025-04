«Tenemos que sacar estos dos partidos de casa y luego mirar lo más arriba posible»

Alberto Santos Avilés Miércoles, 9 de abril 2025, 23:43 Comenta Compartir

«Veo a Soler que va a centrar y no llego muy bien, entonces me quedo en una segunda jugada. Cuando pasa para atrás veo que Kevin va a tirar y pienso que va a entrar porque el balón va dentro, y cuando le pega al defensa, es una reacción y ya vi que le portero no estaba y era sólo tocarla para dentro». Álvaro Santamaría (Gijón, 2001) no recuerda haber marcado un gol tan pronto como el que abría la victoria del Real Avilés Industrial el pasado domingo en Luanco ante el Marino. «Me pilla un poco de sorpresa. De hecho, pensé que sería más tarde, no sabía que era justo en el minuto uno», reconoce.

Ese 0-1 era sólo el comienzo de otro partido solvente del Avilés, esta vez con el valor añadido de ser fuera de casa y en un derbi asturiano. «Salió perfecto, empezamos muy bien. La primera parte fue bastante buena, la segunda sí que apretaron ellos los primeros quince minutos, que era normal porque jugaban en casa, y con el gol de Mece creo que sentenciamos», asegura el delantero gijonés.

El buen arranque encarriló la victoria visitante. «No hay mejor inicio que marcar en la primera jugada que tenemos en ataque. Encima, para mí, que llevaba tiempo sin marcar, que me caiga ese balón en el minuto uno... Estoy muy contento de poder ayudar al equipo otra vez», destaca. Esa imagen del Avilés confirma la tendencia en los primeros minutos de los partidos, en especial en la segunda vuelta. Para Santamaría, «llevábamos dos o tres partidos saliendo muy bien en los primeros quince o veinte minutos, pero no conseguíamos meter el gol. Hacíamos buen fútbol, pero no metíamos gol. Este fin de semana se dio y luego toda la primera parte fue bastante buena».

¿Fue la mejor primera parte fuera de casa del Avilés? El ariete blanquiazul lo tiene claro: «Fuera de casa es de las mejores. En Fabril no estuvimos mal, estuvimos bien, luego la primera parte en casa ante el Pontevedra fue muy seria. Creo que el equipo cuando estamos todos disponibles se está viendo un buen nivel y esperamos seguir así».

Quién les iba a decir a Santamaría y a sus compañeros que las cosas iban a ir tan bien después del aplazamiento del partido ante el Langreo. «La semana pasada, pese a no jugar, nos favorecieron los resultados. Sí que teníamos ganas de jugar ese partido el sábado, porque iba a ser muy bonito. Vimos la jornada desde fuera, creo que hicimos un buen trabajo ganando en Luanco y asegurando esa plaza de 'play-off', que la tenemos muy cerca. Tenemos dos partidos en casa muy importantes que con nuestra gente vamos a sacarlos adelante y mirar luego lo más arriba posible», defiende.

Partido a partido

El estadio Suárez Puerta puede ser definitivo en lo que resta de liga regular. «Queremos ganar al Escobedo y abrir más el colchón con los que tenemos debajo e ir fin de semana tras fin de semana. Creo que tenemos tres partidos ahora en una semana que van a ser muy duros», advierte Álvaro Santamaría.

En el plano personal, el delantero del Avilés ya se siente al 100% después de la última lesión que sufrió. «De la primera me costó un poco más volver. Ahora, aunque también fue menos tiempo, creo que cogí mucho antes el ritmo y espero llegar a este tramo final de temporada lo más preparado posible, que creo que es la parte más importante. Estoy cogiendo otra vez el nivel que había encontrado ese principio de temporada que me sentía muy a gusto, y a seguir manteniéndolo».

En función de la evolución esta semana de la lesión de Javi Cueto, Santamaría podría pasar de jugar de enganche a delantero centro. «Siempre lo dije, que me gusta más jugar de enganche, pero no tengo problema en hacer esa función de punta. Esperemos que no sea nada grave lo de Javi, porque es el máximo goleador y nos aporta mucho, aparte de los goles, a mí me libera mucho de ese trabajo por detrás suyo. Si tengo que jugar de nueve, jugaré de nueve. Lo que mande el míster, estoy preparado para todo», añade.

El delantero gijonés lleva seis goles en liga en Segunda RFEF, pero es algo que no le obsesiona. «Este año, pese a las lesiones, estoy haciendo números menores a otros años, pero no me estoy centrando mucho en los goles. Estoy jugando más atrás y me centro en ayudar al equipo. Es de los mejores años colectivos en los que he participado, entonces estoy contento por poder aportar cinco, seis, los goles que sean. Sí que me gustaría llegar a los dobles dígitos, a diez goles, sí que sería bonito llegar».