Convocatoria del Real Oviedo para Elche: Luengo y Brandon entran en una lista sin Costas, Viñas y Ejaria

Entrenamiento del Real Oviedo en la víspera del encuentro con el Elche en el Martínez Valero.

Veljko Paunovic se lleva 24 jugadores del Real Oviedo para medirse este domingo, a las 18.30 horas, en el Martínez Valero a Elche. David Costas se quedó fuera de la convocatoria, lo mismo que el sancionado Fede, Viñas y Ovie Ejaria, que sigue lesionado. Ilyas Chaira, Oier Luengo y Brandon Domingues son las novedades de la convocatoria.

Los jugadores convocados por el técnico serbio son: Moldovan, Aarón Escandell, Miguel Narváez, Bailly, Rahim, Reina, Sibo, Ilyas Chaira, Santi Cazorla, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Oier Luengo, David Carmo, Brandon Domingues, Brekalo, Forés, Dendoncker, Ilic, Nacho Vidal, Rondón, Lucas, Javi López y Lamine.

La posibilidad de que Paunovic utilice un sistema con tres centrales, abre la puerta al debut de Bailly y se da por hecha la titularidad de Carmo. También hay dudas en el centro del campo donde Colombatto aspira a entrar en el 11 inicial. Rondón apunto de ser la referencia ofensiva y Luka Ilic podría jugar como media punta.

La expedición azul viaja esta tarde desde el aeropuerto de Ranón en vuelo chárter hacia Alicante y regresará después del encuentro.

