El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo. Efe
Elche - Real Oviedo

Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Escucho un tono al que soy alérgico»

El técnico del Real Oviedo aleja fantasmas y da la cara por su equipo

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:32

«Hay mucho pesimismo por parte del entorno. Escucho un tono al que soy alérgico. Iniciamos como últimos en el ascenso y ya hemos sumado ... tres puntos. Esa es nuestra temporada. Ir cumpliendo los procesos. El último partido no nos salió bien y tenemos nuestras conclusiones». Aquellos que imaginasen a un Veljko Paunovic abatido por los últimos resultados se quedaron con las ganas de ver esa versión del técnico serbio. El entrenador del Rea Oviedo dio la cara por los suyos y abogó por una mejoría inmediata en esta jornada: «Tenemos que trabajar y reforzarnos. Esa es la energía que necesitamos. La gente percibe que el equipo está en el proceso de hacerse fuerte. Debemos ganar los primeros puntos fuera».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  2. 2 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  3. 3 Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista
  4. 4

    Salud prepara un gran cambio en su estructura directiva ante la fusión de áreas sanitarias
  5. 5 Le sacan un cangrejo del oído después de un día de playa
  6. 6 El otoño se adelanta y desploma las temperaturas del fin de semana en Asturias
  7. 7 Juicio en Oviedo: «El perro llegó con heridas por todo el cuerpo y las orejas ensangrentadas», declara el veterinario
  8. 8 Los pueblos de América iluminan el desfile de las carrozas de San Mateo
  9. 9 Retenciones en la A-66 en Mieres por un choque entre dos vehículos
  10. 10 El Real Oviedo supera los 45 millones de límite salarial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Escucho un tono al que soy alérgico»

Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Escucho un tono al que soy alérgico»