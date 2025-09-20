Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Escucho un tono al que soy alérgico»

«Hay mucho pesimismo por parte del entorno. Escucho un tono al que soy alérgico. Iniciamos como últimos en el ascenso y ya hemos sumado ... tres puntos. Esa es nuestra temporada. Ir cumpliendo los procesos. El último partido no nos salió bien y tenemos nuestras conclusiones». Aquellos que imaginasen a un Veljko Paunovic abatido por los últimos resultados se quedaron con las ganas de ver esa versión del técnico serbio. El entrenador del Rea Oviedo dio la cara por los suyos y abogó por una mejoría inmediata en esta jornada: «Tenemos que trabajar y reforzarnos. Esa es la energía que necesitamos. La gente percibe que el equipo está en el proceso de hacerse fuerte. Debemos ganar los primeros puntos fuera».

La tarea no será sencilla, ya que visitan a un equipo, el Elche, que no conoce la derrota y que está manteniendo el nivel de fútbol que mostró en Segunda: «No me gusta poner etiquetas, pero han empezado muy bien y están jugando con mucha confianza. Esperamos un equipo que apretará en su casa y sabemos lo que nos espera. Hemos estado trabajando toda la semana para tener nuestra propuesta y estar a la altura». En ese camino tiene claro lo que quiere: «Buscamos que el equipo se sienta bien fuera de casa y autorrespetarnos. No debemos volver a cometer los mismos errores. Hay que entender que cada partido es distinto».

Corregir los errores a balón parado se antoja una asignatura clave para tener aspiraciones de puntuar: «Es una fase del juego en la que fallamos y buscar la mejora siempre es importante. En el último partido hemos tenido mucha gente que todavía no ha tenido la oportunidad de jugar y aplicar el sistema que nosotros usamos. Por ahí han entrado fallos. Necesitamos estar a la altura de lo que pide Primera».

Una de las alternativas que maneja el técnico para combatir al Elche es variar el dibujo y jugar con tres centrales: «Es posible, pero es algo que decidiremos en las próximas horas. Ser concretos en nuestro planteamiento es demasiado inocente y hay muchas posibilidades. Debemos salir con lo que pensamos que es lo más adecuado».