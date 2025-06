Dani Calvo, capitán del Real Oviedo: «Jugar el 'play off' jamás será un fracaso»

Dani Calvo (Huesca 1994) vive su cuarta campaña en el Real Oviedo, lo que convierte en uno de los veteranos y su voz es ... autorizada a la hora de analizar la situación del equipo. Sus ojos delatan que cree firmemente en la posibilidad de ascender en la última jornada de Liga y si no fuese así está convenido de conseguirlo en el playoff. Su obsesión es ganar al Cádiz para no verse en la tesitura de que se den otros resultados y fallar ellos mismos. Elogia el trabajo y el cambio experimentado por el club desde la llegada del Grupo Pachuca y tiene claro que sea en la categoría que sea quiere seguir jugando en el Oviedo a partir del 30 de junio.

–¿Cómo está viviendo la semana?

–En mi caso, tranquilo. Confiado de que vamos a sacar bien el partido del domingo y a la espera de que los demás también cumplan con sus deberes y si nos favorecen pues mejor para poder celebrar.

–¿Hasta dónde llega su confianza en que todo se dé para lograr el ascenso hoy?

–Soy optimista y siempre pienso que lo bueno está por llegar y a este club todavía con más razón. Confío que este domingo puede ser un gran día siempre y cuando hagamos nuestro trabajo. No me perdonaría en la vida que no cumplamos nosotros y que luego se diera lo demás. Tenemos que centrarnos en el partido contra el Cádiz, ganarlo y luego ver qué pasa en el otro campo. ¿Si no se da qué puede pasar? En ningún caso será un drama, solo faltaría. Tendremos un playoff que preparar, muy importante, donde hay otra plaza para ascender y nosotros, con la dinámica que tenemos, creo que seremos un equipo muy peligroso.

–Parece que todo el mundo exige al Deportivo que gane su partido, pero se olvidan de que el Cádiz querrá hacer lo mismo

–El Cádiz está en la misma situación que el Deportivo. Tiene una plantilla muy fuerte, de jugadores de Primera División, era un proyecto para estar arriba, no se ha dado por circunstancias, pero son jugadores muy peligrosos que si tienen el día te pueden causar muchos problemas. Jugamos en nuestro estadio, con nuestra gente, una ilusión muy grande. No debemos tener presión, sino una ilusión por volver a la Primera División, ese empuje, esas ganas, esa hambre que debemos tener, debe superarles.

–¿Es de los que piensa que al final de los campeonatos ganan los que más lo necesitan?

–No siempre. En mi experiencia, te puedo decir que he tenido casos donde jugándome un 'play off' perdí contra un equipo descendido y por carambolas pudimos jugarlo. No siempre gana el equipo que tiene la necesidad. Si competimos y jugamos con el hambre que nos caracteriza y que estamos demostrando estaremos más cerca de poder conseguir la victoria.

–Es uno de los referentes del equipo y ya lleva tiempo en Oviedo ¿ha cambiado mucho el club desde su llegada hasta hoy?

-Sí, sin duda. No es un cambio a nivel de infraestructuras, eso es difícil cambiarlo en poco tiempo, pero se está viendo cómo se están sentando las bases de una nueva ciudad deportiva. El club está creciendo muchísimo, se ve en personal de trabajo, han incorporado mucha gente en diferentes departamentos que ha permitido que el club creciera también por otras vías, no sólo en la plantilla, donde la inversión ha sido también muy potente del grupo Pachuca. Al final, todo esto quiere decir que Jesús apuesta por el club, no va de farol, y apuesta por llevar el equipo cuanto antes a Primera División, lo tenemos en nuestra mano.

–¿Tiene la sensación de que no se ha valorado como merece el hecho de estar clasificado para el 'play off'?

–En Tenerife, veías caras de gente como un pelín alicaída porque no se dieron diferentes resultados que te permitían tener más posibilidades de poder subir este fin de semana. Hay que contextualizar bien, llevo cuatro temporadas aquí, la primera no nos metimos de milagro, la segunda fue una temporada más complicada, tras la llegada del Grupo Pachuca pues se ha ido creciendo, el año pasado nos metimos tras una derrota y se celebró como un ascenso en ese momento. Si hubiéramos tenido un poquito más de regularidad hubiéramos tenido más cerca la posibilidad de ascender directo, estamos en una situación privilegiada. Jugar el 'play off' jamás va a ser un fracaso. Vamos a darlo todo por esta última posibilidad que tenemos en el ascenso directo y si no pelearemos en las eliminatorias.

–Si no se da el ascenso esta tarde ¿afectará a lo anímico?

–Espero que no, espero que no, yo creo que la gente es sensata. Igual en ese momento, si no se da, hay un pequeño bajón, pero cuando piensas fríamente, dices. ¡Hostia, me estoy jugando un 'play off'! tenemos que ir todos unidos y ser optimistas, porque nuestra dinámica ha sido muy buena, ha sido creciente desde la llegada de Paunovic. Otro tema diferente sería que hubiéramos estado en ascenso directo toda la temporada y que cayeras, eso es duro de gestionar, pero en nuestro caso es siempre una dinámica creciente, entonces en ningún caso va a ser frustrante meterte en el 'play off'.

–El equipo viene en su mejor racha de la temporada ¿qué ha cambiado Paunovic?

-Ha hecho que todos los jugadores estuvieran mucho más enchufados, hemos trabajado y hemos sido bastante más consistentes en el juego, creo que hemos hecho cinco partidos de portería a cero de los nueve partidos que lleva, no hemos ido aún por detrás en el marcador, no nos ha metido más de un gol en ningún partido, esa consistencia ha hecho que estemos más cerca de ganar los partidos y somos un equipo que con poco metemos gol. Si eres capaz de meter gol y defiendes bien, es difícil meternos mano.

–¿Qué siente cuando los entrenadores rivales hablan de usted y Costas como la mejor pareja de centrales de la categoría?

-Son halagos, llevo muchos años en la categoría. Hago muy buena pareja con David, igual que hemos hecho con Oier durante la temporada pasada, somos tres jugadores que nos compenetramos muy bien, nos entendemos fantásticamente y yo creo que ese trío sería bueno mantenerlo, pase lo que pase, porque yo creo que aún quedan años de buen nivel de los tres. Es un placer también para nosotros poder representar al Oviedo.

–Llega el final del curso ¿dónde estará Dani Calvo la próxima temporada? ¿Se ha parado a pensar en una posible renovación?

-Sinceramente, estoy pendiente del final de temporada, de ascender, no me apetece ahora ponerme a hablar con el club, porque creo que te puede quitar el foco de lo importante que es ahora el partido del domingo, a mí personalmente me gustaría seguir. En el caso de subir, yo tengo contrato, eso no hay nada que objetar. En el caso de no ascender, que no lo barajo, pero ya que me preguntas, obviamente también me gustaría continuar.