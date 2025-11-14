El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dani Calvo, jugador del Real Oviedo: «El único camino para conseguir el éxito y los objetivos es estar todos unidos»

El central del Oviedo exigió más concentración de todo el equipo para mejorar el rendimiento defensivo

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

El pasado miércoles fue Santiago Colombatto el que llamó al equipo a rebelarse contra la situación que está viviendo y hoy Dani Calvo siguió la senda apelando a la unidad del oviedismo ante el reguero de críticas que rodean al Real Oviedo desde la llegada al banquillo de Luis Carrión: «No es una situación agradable… pero el único camino para conseguir el éxito y los objetivos es estar todos unidos… si queremos permanecer en Primera División la única forma es estar totalmente unidos».

Para dar la vuelta a la situación, el central oscense sabe que debe mejorar el rendimiento defensivo: «Como se ha visto en estos tres entrenamientos, ha estado dedicado sobre todo a la fase defensiva, un debe que tenemos y que somos capaces de mantener durante todo el partido, ser consistentes». Aseguró que un equipo que peleará en la zona baja debe «ser brillante en esa fase» para no regalar puntos. Por eso han practicado «presiones en bloque alto, bloque medio, estar juntos en bloque bajo, ser capaces de empujar, de salir, que no nos sometan durante mucho tiempo».

Sobre el motivo de las dificultades, Calvo fue directo: «Son muchos factores… tenemos que estar los 11 totalmente sincronizados e ir al unísono. En el momento que a lo mejor uno o dos desconecta, la fase defensiva se desestructura totalmente».

Desde el relevo en el banquillo, Calvo aprecia mejoría: «Ha habido varios cambios, el día a día es diferente… sí que es cierto que en mi opinión se han ido mejorando ciertas cosas, pero no hemos sido capaces de mantener esas mejoras durante un partido completo y por eso se nos han escapado partidos».

A pesar de no estar teniendo los minutos que le gustaría, Calvo no pierde el ánimo: «Estoy fantástico… es una situación en la que no estoy jugando, que es diferente para mí, pero bueno, yo me mantengo bien, me mantengo fuerte. No puedo decaer en ningún momento, las oportunidades sabemos que siempre acaban llegando».

Respecto a los comentarios sobre el nivel de los jugadores que vienen de Segunda, el defensor no esquivó el tema: «Es una situación con comentarios ventajistas, oportunistas… gente que ha tenido un papel importante en Segunda… tiene la oportunidad de jugar en Primera porque lo han demostrado».

