Santi Cazorla, en un entrenamiento del Real Oviedo. Mario Rojas

Novedades en el Real Oviedo: Santi Cazorla empieza a trabajar con el grupo

El capitán completó la primera parte del entrenamiento y se espera que pueda estar disponible ante el Rayo Vallecano

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:19

La última sesión de trabajo del Real Oviedo en esta semana dejo una de las noticias más esperadas por todo el oviedismo. Santi Cazorla regresó al campo de entrenamiento con el resto del equipo y dio así un paso más en su recuperación de la lesión de rodilla y crece el optimismo con su posible concurso en el encuentro del día 23 ante el Rayo Vallecano.

Cazorla no completó la sesión con el resto de los compañeros, pero sí pudo hacer la primera parte del entrenamiento, dejando claro que la evolución de su problema es buena. No se asumirán riesgos con él, pero la idea es que la semana que viene incremente las cargas de trabajo y que pueda estar en condiciones de entrar en la convocatoria para medirse al conjunto vallecano.

El último partido de Cazorla con el Oviedo fue ante el Levante, en lo que fue también el último de Veljko Paunovic en el banquillo azul. Antes, había sido titular frente al Barcelona y se quedó fuera del viaje a Valencia. Se forzó para estar ante los levantinistas, creyendo que el parón de selecciones le daría el margen necesario para estar recuperado, pero todo se complicó y hasta hoy no pudo volver a estar con los compañeros.

Los que parecen ir más lento son Ovie Ejaria y Josip Brekalo. Las lesiones musculares de ambos requieren más prudencia para evitar recaídas. El británico se retiró en el partido ante el Girona, mientras que el croata se lesionó en los días previos al encuentro con Osasuna.

