Hansi Flick, entrenador del Barcelona: «El error de Joan García es una consecuencia de una forma de jugar» «Han sido importantes los cambios para dar la vuelta al marcador, pero ya habíamos tenido ocasiones en la primera parte», afirma el técnico

R. J. García Oviedo Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Con una sonrisa después de noventa minutos con el semblante serio, Hansi Flick compareció ante los medios. El preparador alemán respiró aliviado con los goles de sus futbolistas en la segunda parte después de irse al descanso por debajo en el marcador. Claves fueron los cambios introducidos desde el banquillo. «Han sido importantes en la remontada, quizás llegaron en el momento adecuado, pero ya hubo ocasiones claras en la primera parte», subrayó el preparador culé, orgulloso del desempeño de su equipo y cómo actua fiel a un estilo de juego. «Hay que seguir trabajando convencidos en el tipo de fútbol que hacemos», subrayó Flick, que justificó el cambio de Raphina por un problema físico, aunque precisó que se realizó por precaución.

Una de las claves del partido fue aprovechar el balón parado. El gol de Araujo demuestra la importancia que concede el cuerpo técnico a la estrategia. «El año pasado marcamos catorce goles y es muy importante ante equipos que defienden en bloque bajo», apostilló Flick, que salió en defensa de Joan García tras su error en el gol. El germano disculpó al meta catalán, al que acabó elogiando por su actuación. «Su fallo es una consecuencia de una forma de jugar. Ha sido capaz de rehacerse con grandes paradas luego», aplaudió Flick, que también elogió la labor de Aarón, que evitó más goles de los azulgrana. «El Real Oviedo tiene un gran portero y nos ha costado sacar los puntos de aquí», sentenció el preparador alemán, satisfecho de que su equipo no haya perdido la compostura a pesar de las dificultades que encontraron para atacar al rival.