Luis Carrión, en su nueva etapa en el Real Oviedo: «Estoy fuertísimo e ilusionadísimo; sé que va a salir bien» El técnico del Oviedo asegura estar aislado del ruido externo y solo piensa en ganar al Espanyol

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 16 de octubre 2025, 13:35

«Estoy fuertísimo e ilusionadísimo, tenía muchas ganas de volver y coger este camino para llegar a El Requexón. Estoy con una ilusión tremenda y sé que va a salir bien». Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo, afronta cargado de ánimo su reestreno en el banquillo azul y ajeno a todo lo que se pueda estar comentando alrededor de su figura: «No me he parado en el ruido, me he centrado en cómo ganar al Espanyol. Ya hemos hablado varias personas en rueda de prensa y al final lo importante es el Oviedo. Estoy enfocado en que el Oviedo gane mañana, ese es mi único pensamiento. Sería muy importante».

El nuevo técnico azul se alineó junto a Jesús Martínez a la hora de mostrar ambición: «Estoy bastante de acuerdo en el pensamiento ambicioso, aunque siempre hay que ir partido a partido. Y la semana siguiente lo mismo. Sí tengo claro que este club tiene potencial para crecer mucho, no me da miedo que ese pensamiento ambicioso sea público».

Hay dudas sobre cómo puede ser el ambiente en el estadio mañana, pero Carrión no tiene ninguna: «Espero un Tartiere espectacular, apoyando a su equipo a muerte. En la 23/24 acabamos con 30.000 en la grada empujando como locos y el año pasado fue igual, creo que tuvieron una gran importancia en el ascenso. Las críticas son ley de vida, pero estoy seguro de que este viernes el Tartiere apoyará a su equipo».

Aunque ya tenía conocimiento sobre muchos efectivos, el técnico catalán prefiere empezar de cero: «He intentado abstraerme de todo y llegar al sitio como si no conociese nada. He visto partidos previos y tienes una idea, claro, pero intento que los jugadores vean que empiezan de cero. Tenía una idea a principio de semana y va cambiando. Trataremos de elegir bien y sabiendo que hay opciones en el banquillo. No voy a dar pistas, pero quiero ver un equipo como los que me gustan a mí».

Con lo que se mostró encantado es con la calidad de la plantilla: «Todos los jugadores tienen mucho potencial, es una plantilla bastante homogénea en la que no veo once jugadores que están muy por encima de otros diez».

Su ánimo es similar al de la anterior etapa: «Llegué en 2023 y les dije que podíamos subir. Casi lo conseguimos. Esto es Primera y es muy difícil ganar, pero tengo claro que el Oviedo debe ser un equipo difícil de ganar en Primera. Sin ser fácil, creo que este equipo puede ganarle a cualquiera. Esperamos que mañana se vea lo que hemos trabajado».