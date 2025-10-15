La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo

E. Cuesta Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:21 Comenta Compartir

Hace una semana el Real Oviedo decía adiós a Veljko Paunovic. El pasado jueves el club anunciaba la rescisión del contrato del serbio, que inicia una nueva etapa ahora fuera del club carbayón.

El técnico se incoporará al equipo de comentaristas de los partidos de Primera División en DAZN y se estrenará en este nuevo puesto este mismo fin de semana. Pero para quien se lo esté preguntando... no, no será comentando el Real Oviedo - Espanyol el viernes a las 21 horas sino que su debut como comentarita de La Liga será el sábado 18 de octubre con el Atlético de Madrid - Osasuna, que comenzará su retransmisión con la previa del partido a partir de las ocho y media de la tarde.

El serbio cuenta con una amplia trayectoria tanto sobre el césped como en los banquillos. En su etapa como jugador, pasó por varios equipos, como Atlético de Madrid, Mallorca, Tenerife, Getafe y Almería, además de ser internacional con Serbia y Montenegro. Como entrenador, ha dirigido al Chicago Fire (MLS), al Reading FC (Championship) y al Real Oviedo, con quien consiguió el ascenso a Primera la pasada campaña

Sobre su regreso al entorno rojiblanco, Paunovic reconoce que afronta esta nueva etapa con ilusión: «Es una nueva experiencia para mí. Va a ser la primera vez que viva el ambiente del Metropolitano comentando un partido. Reencontrarme con la afición atlética siempre es especial».

El técnico serbio participará este fin de semana en su primer partido en la plataforma, donde estará acompañado por Guille Moreno en la narración, David Fer en el análisis y Pablo Pinto desde el terreno de juego. El choque entre Atlético de Madrid y Osasuna llega en un momento clave para ambos conjuntos. El equipo de Diego Pablo Simeone busca consolidarse en los puestos altos de la tabla tras un sólido inicio de temporada, mientras que Osasuna tratará de reencontrarse con la victoria y sumar puntos que le permitan escalar posiciones.

