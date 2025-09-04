El Oviedo cierra el 'caso Hassan' El extremo galo se reincorporó a los entrenamientos con el resto de compañeros y queda zanjada la polémica

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:04

La tranquilidad en el Real Oviedo estuvo a punto de quebrarse por completo durante apenas un día. La apertura de un expediente a Haissem Hassan y su separación momentánea del grupo encendieron las alarmas en el club, aunque todo se resolvió rápidamente gracias al arrepentimiento mostrado por el atacante, quien ya se reincorporó a los entrenamientos sin incidentes.

El gesto del franco-egipcio en la celebración del gol frente a la Real Sociedad encendió un conflicto interno que agitó los despachos carbayones. El jugador trabajó al margen del plantel bajo la supervisión de un readaptador, mientras tanto tanto la entidad como el propio Hassan emitieron comunicados para pedir disculpas y rebajar la tensión.

El entrenamiento de hoy estuvo rodeado de expectación. Hassan apareció junto a varios compañeros como Cazorla, Reina, Brekalo y Bailly, integrándose en la sesión de forma natural. El técnico Paunovic se acercó personalmente a saludarlo, lo abrazó y con ese gesto dio por cerrada la controversia.

Tras este episodio, el extremo parece haber aprendido la lección y todo indica que seguirá desempeñando un papel fundamental en la lucha del Oviedo por asegurar la permanencia en la categoría.

