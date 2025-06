Paunovic: «24 años esperando esto. Estoy muy feliz por esta gente. Es un sueño»

G. Fernández Domingo, 22 de junio 2025, 01:06 Comenta Compartir

«24 años esperando esto. Estoy muy feliz por esta gente, por los jugadores». Veljko Paunovic cerró ayer el círculo con el Real Oviedo. Él militaba en aquella plantilla que la temporada 2000-01 perdió la categoría y, de su mano, el club carbayón recuperaba la élite casi un cuarto de siglo después. «Estoy muy feliz por esta gente, por los jugadores. Me acuerdo de toda la gente que sufrió, por la gente que perdimos, empezando por Dubovsky». El técnico serbio se acordó de la leyenda azul.

Paunovic tomó las riendas del banquillo azul a finales de marzo. El equipo marchaba entonces en puestos de 'play off', aunque las sensaciones no eran las mejores y el rumbo de los de Javi Calleja no invitaba al optimismo. Su llegada cambió el ánimo azul. El Oviedo acabó siendo el mejor equipo del tramo de diez partidos de Liga que el serbio dirigió, llegando incluso a la jornada 42 con opciones de ascender de forma directa. «No se puede describir lo que significa esto para nosotros. Son unos héroes los jugadores, desde el primero hasta el último. Se merecen un gran reconocimiento», apreciaba el técnico desde el césped del Carlos Tartiere.

Apenas habían transcurrido unos segundos desde que Sesma Espinosa decretase el final del encuentro y la multitud azul ya engullía a los protagonistas en una multitudinaria invasión de campo. «La afición siempre ha estado con nosotros. Ha sido un jugador más», expresaba rodeado de la parroquia azul el entrenador oviedista. En catorce partidos como técnico oviedista, Paunovic solo vio a su equipo perder en el duelo de ida de esta final de 'play off' frente al Mirandés. Un 1-0 anecdótico a la postre, tras la remontada final. «Los que trabajamos en el campo somos importantes, pero sin el apoyo de las gradas no habría sido posible», insistía Paunovic, para quien este ascenso tenía dos dedicatorias: «A nuestro dueño y al oviedismo».

Sobre el cambio de inercia que su llegada al banquillo azul supuso, el serbio reconoció que «el equipo siempre ha trabajado con fe» desde que tomó las riendas. «Desde el inicio inculcamos que había que trabajar, pero todo había que hacerlo con alegría». Un mensaje y un cambio de ánimo que caló en el vestuario y levantó el ánimo de la plantilla azul. Ese espíritu, apuntaba Paunovic, era el mismo que ayer «nos ha llevado muy alto y a remontar un partido que se nos puso muy difícil».

Su primera remontada

Y es que levantar un marcador adverso era la única asignatura pendiente que tenían los azules con el serbio. En diez partidos de Liga nunca se vieron abajo en el marcador. Sí lo hicieron en tres de los cuatro de estos 'play off'. Frente al Almería en el Carlos Tartiere, Cazorla puso las tablas. En Anduva, el equipo no pudo igualar el tanto inicial de los burgaleses y, por fin ayer, el día más señalado, los carbayones dieron la vuelta al tanto de Panichelli gracias a los tantos del propio Cazorla de penalti, Chaira y Portillo en la prórroga.

«Sé que todos los que estamos en la foto de 2001 deseábamos esto. El ciclo se ha cumplido y yo he podido ser el representante. Es un sueño. El Oviedo va a jugar en Primera otra vez. Lo tuve claro desde el principio. No podía dejar pasar esta oportunidad», se sinceraba Paunovic preguntado por la relevancia que toma su figura como entrenador, al ser el artífice de esta vuelta azul a Primera.

«Durante la semana soñaba y sabia que este momento iba a venir pero no me permitía que se me pasara por la cabeza», reconoció el serbio.