El Real Madrid ya está en Oviedo para enfrentarse esta noche al conjunto azul El equipo blanco ha llegado esta mañana al Aeropuerto de Asturias, se ha trasladado al Hotel Eurostars Palacio de Cristal, donde ha sido recibido por decenas de aficionados, y regresará a Madrid esta misma noche, también en avión, al término del partido

El Real Madrid ya se encuentra en Asturias para medirse al Real Oviedo este domingo, a partir de las 21.30 horas, en el estadio Carlos Tartiere. Será el regreso del fútbol de la máxima categoría al municipal ovetense 24 años después de la última ocasión y ante el mismo rival, que cerró la mejor etapa oviedista en primera en el año 2001.

El conjunto blanco ha aterrizado esta mañana en las instalaciones del Aeropuerto de Asturias, desde donde se ha trasladado, en autocar, hasta la capital del Principado. Concretamente, al Hotel Eurostars Palacio de Cristal, donde ha sido recibido por decenas de aficionados. Allí permanecerá el staff y la plantilla hasta que se trasladen, a última hora de la tarde, al estadio Carlos Tartiere, que se encuentra próximo.

Previamente ya se han dejado ver por la instalación hotelera ovetense nombres de reconocido prestigio blanco como Pirri, Butragueño, Roberto Carlos y Solari, entre otros.

La expedición de Xavi Alonso llega con bajas sensibles, pero con un cartel de 23 futbolistas que imponen respeto a cualquier rival. Kylian Mbappé volverá a ser el principal foco de atención y hay dudas sobre la posible titularidad de Vinícius. Sea como sea, el once titular del conjunto blanco que salte al césped será de plenas garantías.

Ante esto, el Oviedo se presenta con sus tres últimos fichajes en la convocatoria y cargado de ilusión de poder sumar sus primeros puntos en el campeonato. Las entradas están agotadas y el Real Madrid contará con 700 aficionados que han conseguido localidades para la zona reservada a la afición visitante.

También habrá interés en el palco de autoridades. Florentino Pérez acompañará la expedición blanca y allí coincidirá con Martín Pelaez y además con Arturo Elias Ayub, que había prometido estar en el primer partido que el Oviedo jugase contra el Real Madrid y compartirá el palco con el máximo mandatario madridista.