Pomares, jugador del Real Oviedo: «Me gusta que haya esta cierta calma en el ambiente, o menos euforia al menos»

Carlos Pomares es uno de los futbolistas de la plantilla del Real Oviedo, que tiene experiencia a la hora de disputar fases de ascenso. El valenciano confía en que la mejor gestión emocional de esta eliminatoria puede ser determinante: «Lo ideal sería que esa calma que veo ahora esté antes de vivir la experiencia (año pasado), pero eso es muy difícil. Eso no pasa. Más allá de lo que vivimos en el vestuario, también percibo más tranquilidad que el año pasado en la ciudad y en la afición. Nunca sabes lo que puede pasar, mira el Cádiz este año, con una gran plantilla y un gran entrenador no han llegado. Hay que ser cauteloso siempre y tener los pies en la tierra. Me gusta que haya esta cierta calma en el ambiente, o menos euforia al menos. Es beneficioso para el club, los jugadores y la propia afición. Creo que se disfruta más vivirlo desde ese prisma».

Cuando los partidos se acumulan en poco tiempo y con las cargas de sentimientos que llevan es más importante la recuperación que el propio entrenamiento: «Lo fundamental es recuperar, hay cansancio del viaje, del partido y de las emociones. Las emociones hay que saber gestionarlas porque si no lo haces se te pueden venir en contra. Los que juegan bajan la carga de trabajo para llegar frescos, todos los equipos lo hacen. Los suplentes intentamos ahí coger ese ritmo, aun sabiendo que lo que no has ganado ya es difícil que lo ganes. Los entrenamientos bajan de carga por razones obvias e intentas hacer trabajos a parte para poder llegar a ese ritmo competitivo».

El triunfo conseguido el pasado sábado, el juego del Mediterráneo dejó un grandísimo sabor de boca en la afición y también en el equipo: «Marcar al final siempre sabe mejor. Ganar fuera a este Almería, más allá de jugar o peor, es muy meritorio. En los partidos de playoff poco hay que entender, son partidos igualados, con plantillas muy buenas en las que no es normal que alguien domine. En todos los playoffs que he vivido yo no he visto un claro dominador en ningún partido».

Para mañana el Tere volverá a presentar un aspecto y mejorable. La fisio azul no parece dispuesta a dejar nada en el tintero en aras a empujar a los suyos hacia la final del 'play off': «Cuando ya llevas años en un club como este, que vas conociendo todo lo que pasa en la ciudad, te enteras de cosas como que la gente sale antes del trabajo o pide el día para llegar al partido y disfrutar. Sabemos la respuesta que siempre da esta afición, ojalá todas fueran así».

Cualquiera que analice los números del Oviedo desde la llegada de Paunovic al banquillo verá una mejoría sobresaliente. Los azules fueron el mejor equipo en las diez últimas jornadas de liga y ganaron el primer envite ante el Almería: «La clave es hacer las mismas cosas a un punto más de intensidad, eso creo que es lo que nos faltaba. Paunovic nos ha dado eso, esa intensidad en el esfuerzo. Llegas antes a las disputas, en el momento exacto o incluso antes que el rival. Eso nos da continuidad en el juego. Tuve un entrenador que decía que el equipo que más segundas jugadas gane, más opciones tiene de ganar el partido. Y se suele cumplir».