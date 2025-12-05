El Real Oviedo recupera una de sus camisetas más emblemáticas El Real Oviedo, coincidiendo con la celebración de Santa Bárbara, pone a la venta una camiseta negra, réplica de la que lució el equipo en la 96-97

La celebración de Santa Bárbara, patrona de los mineros, ha servido al Real Oviedo para presentar una réplica especial de una de las camisetas más significativas y novedosas en su momento. Se trata de la segunda equipación negra que el equipo lució en la temporada 96-97 y que homenajeaba a la minería, «símbolo de esfuerzo, sacrificio y orgullo de nuestra región, y que refleja el vínculo del club con sus raíces».

La nueva camiseta está disponible desde este 5 de diciembre en las tiendas oficiales y en la tienda online, con un precio de 59,95 euros, tanto en tallas de adulto como de niño. El club advierte de que es una edición especial y limitada, por lo que solo estará disponible hasta fin de existencias.

Está inspirada en la equipación de la temporada 1996-97, diseñada por la marca asturiana Joluvi, que se estrenó oficialmente el 8 de septiembre de 1996 en el estadio José Zorrilla ante el Valladolid, en un encuentro que terminó con victoria carbayona por 0-1.

