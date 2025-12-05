El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La camiseta que desde hoy podrán adquirir los aficionados. Real Oviedo

El Real Oviedo recupera una de sus camisetas más emblemáticas

El Real Oviedo, coincidiendo con la celebración de Santa Bárbara, pone a la venta una camiseta negra, réplica de la que lució el equipo en la 96-97

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:20

Comenta

La celebración de Santa Bárbara, patrona de los mineros, ha servido al Real Oviedo para presentar una réplica especial de una de las camisetas más significativas y novedosas en su momento. Se trata de la segunda equipación negra que el equipo lució en la temporada 96-97 y que homenajeaba a la minería, «símbolo de esfuerzo, sacrificio y orgullo de nuestra región, y que refleja el vínculo del club con sus raíces».

La nueva camiseta está disponible desde este 5 de diciembre en las tiendas oficiales y en la tienda online, con un precio de 59,95 euros, tanto en tallas de adulto como de niño. El club advierte de que es una edición especial y limitada, por lo que solo estará disponible hasta fin de existencias.

Está inspirada en la equipación de la temporada 1996-97, diseñada por la marca asturiana Joluvi, que se estrenó oficialmente el 8 de septiembre de 1996 en el estadio José Zorrilla ante el Valladolid, en un encuentro que terminó con victoria carbayona por 0-1.

