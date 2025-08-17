El Real Oviedo cierra a Bailly y busca otro central El que fuera defensa del Manchester United y Villarreal está previsto que se ponga mañana a las ódenes de Paunovic en la vuelta a los entrenamientos

El defensa central Eric Bailly, que en las próximas horas se convertirá en jugador del Real Oviedo, con la camiseta del Manchester United.

Ramón Julio García Oviedo Domingo, 17 de agosto 2025, 23:11

El Real Oviedo está a un paso de anunciar la contratación del defensa central Eric Bailly (Bingerville, Costa de Marfil; 1994) como nuevo jugador para la próxima temporada. El defensa estaba previsto que llegara a la capital del Principado a última hora de ayer y la idea es que, tras pasar el pertinente reconocimiento médico, se ponga mañana a las órdenes de Veljko Paunovic.

Sin embargo, la llegada del que fuera jugador del Villarreal no cierra la búsqueda de refuerzos para el centro de la zaga del conjunto ovetense. En la actualidad hay tres jugadores para ese puesto, Dani Calvo, David Costas y Oier Luengo, a los que se sumará Bailly. El club pretende la incorporación de otro jugador para esa demarcación.

El conjunto carbayón lleva buscando un defensa central desde que se consumó el ascenso a Primera División. El propio Jesús Martínez ha mostrado en alguna ocasión su preocupación por reforzar la zaga del equipo ante el reto de jugar en la máxima categoría del fútbol español. Tras encontrarse con la negativa de algunas opciones de cierto nivel internacional, el club se encontró con la opción de Bailly en el mercado, ya que está libre, tras finalizadar su contrato con el Villarreal la pasada temporada.

El central, originario de Costa de Marfil, ha sido internacional con su país en medio centenar de ocasiones y el Manchester United llegó a pagar 38 millones de euros al Villarreal en 2016 por su incorporación. El conjunto castellonense había abonado un par de años antes seis millones de euros por el jugador.

Sin embargo, el historial de lesiones del defensa central es una de las principales dudas que rodean la operación, ya que en las últimas temporadas apenas ha tenido continuidad en los equipos en los que ha jugado.

Por ejemplo, la pasada temporada en el Villarreal únicamente participó en 12 encuetros, de ellos en ocho ocasiones fue como titular y sumó en todo el curso 620 minutos. En la temporada anterior, estuvo en dos equipos, en el Beşiktaş y en el Villarreal, en total solo sumó 15 encuentros disputados. Cinco de ellos en el conjunto turco y los otros diez en las filas del 'submarino' amarillo.

En la temporada anterior, en las filas del Olympique de Marsella, jugó 17 encuentros, de los que solo cinco fueron formando parte del equipo titular. En Francia sumó 537 minutos. En cualquier caso, sus números en tierras galas fueron bastante mejores que en las últimas temporadas en las filas del Manchester United.

En el conjunto inglés. en seis temporadas, Bailly sumó 70 encuentros, de los que 57 fueron formando parte del equipo titular. En total, el central sumó 4.980 minutos en la Premier.

A lo largo del día de hoy la idea es que el futbolista pase el reconocimiento médico antes de firmar su contrato con el Real Oviedo. Si todo va bien, el central se pondría mañana a las ordenes del técnico serbio.