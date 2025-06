El Real Oviedo lo deja para el Tartiere

Ramón Julio García Oviedo Domingo, 15 de junio 2025, 21:56 | Actualizado 23:07h. Comenta Compartir

Un gol cuando el partido consumía sus primeros minutos fue suficiente para que el Mirandés tome ventaja en la final por el ascenso. El Real Oviedo lo intentó con intensidad en la segunda parte pero no fue capaz de equilibrar el resultado. La ocasión más clara del encuentro fue un penalti cometido sobre Hassan, que lanzó Colombatto y detuvo el portero local.

Los carbayones no tuvieron su mejor tarde. Es cierto que no pasaron demasiados apuros en el área propia pero tampoco fueron capaces de generar ocasiones claras de gol. El cuadro de Paunovic mejoró en la segunda mitad pero no fue suficiente para sacar un resultado más positivo para el enfrentamiento del Tartiere. El equipo echó de menos a Cazorla, que se cayó de la convocatoria por una lesión.

En el centro del campo, el equipo tuvo problemas para generar juego y tampoco tuvo la intensidad suficiente para ganar segundas jugadas y rechaces ante un Mirandés que, también es cierto, no pudo desplegar su juego habitual si bien se defendió con orden y no pasó demasiados apuros más allá del penalti.

Mirandés Raúl Fernández; Rincón, Tomeo, Egiluz, Parada, Iker Benito (Sergio Postigo, m.90+3); Gorrotxategi, Reina (Julio Alonso, m.90+3), Lachuer (Tachi, m.90+3); Izeta (Joel Roca, m.77) y Panichelli. 1 - 0 Real Oviedo Aarón Escandell; Nacho Vidal (Lucas, m.89), Oier Luengo, Costas, Dani Calvo, Rahim; Hassan (Paulino, m.89), Sibo, Colombatto (Alemao, m.89), Ilyas Chaira (Álex Cardero, m.77); Paraschiv (Fede Viñas, m.67). Gol: 1-0: min.3, Reina

Árbitro: Galech Apezteguía, del Comité Navarro. Mostró tarjetas amarillas a Rincón, por parte de los locales y a los visitantes Oier Luengo, Nacho Vidal, Colombatto, y Alemao, por protestar desde la banda.

Incidencias: 9 grados. Terreno de juego en buenas condiciones. Reina y Dani Calvo fueron los capitanes. Puso el balón en juego el Real Oviedo.

Después de la primera derrota de los de Paunovic en trece encuentros, el equipo azul tiene que remontar el próximo sábado en el Carlos Tartiere. A los azules les basta una victoria por la mínima para ascender a Primera.

Veljko Paunovic sorprendió con el once inicial, tanto por nombres como por el sistema. El técnico serbio optó por primera vez desde su llegada por salir con tres centrales, un dibujo que le dio buenos resultados en encuentros como Tenerife o la ida del 'play off' ante el Almería. Eso abrió las puertas de la titularidad a Oier Luengo, que jugó como central diestro. Más sorprendente fue la presencia de Paraschiv como único delantero del equipo. Uno de los que se cayeron del once fue Santi Cazorla con unas molestias, que aconsejaron reservarlo para el encuentro de vuelta.

Las cosas no pudieron empezar peor para el Real Oviedo, que se veía por detrás en el marcador en la primera acción de cierto peligro. Un robo en el centro del campo, mal despeje de Dani Calvo e Íker Benito cuelga el balón al área, donde Reina se adelantó a David Costas para cabecear al fondo de la red. Aarón toca el balón pero no puede impedir que traspase la línea de gol.

Los azules acusaron el golpe. Si bien eran capaces de impedir el juego habitual de los locales, en ataque les costaba cruzar el centro del campo con cierto peligro. La sensación era que los de Paunovic no sabían bien que hacer con el balón a la hora de construir juego. La pareja de medios centros trabajaba en defensa, pero a la hora de iniciar se les bajaba la persiana. No había quien se echara el equipo a las espaldas y todo se fiaba a que Hassan o Chaira pudieran escaparse de su marcador por un costado.

El paso de los minutos no cambió un escenario en el que los locales parecían más cómodos. No solo por la ventaja en el marcador, sino porque apenas pasaban por apuros y prueba de ello es que Raúl Fernández no tenía nada de trabajo. Los azules no estuvieron acertados ni intensos en las segundas jugadas, lo que permitió al Mirandés gestionar una plácida primera mitad. Los datos de posesión favorecieron a los carbayones, pero les sirvió de muy poco.

Tras el descanso la sensación era que los azules dieron un paso al frente, corto, pero al menos las cosas empezaban a suceder más cerca de la portería local. Eso si, tampoco se contabilizaban jugadas de mucho peligro. Hassan era de los pocos que entendía la intensidad que requería un encuentro de esta magnitud.

El Mirandés, en un balón que no parecía tener peligro, tuvo una clara ocasión para marcar el segundo. Izeta recibe solo de espaldas al borde del área y dispara a bote pronto, salvando con una intervención antológica Aarón en segundo de los burgaleses.

Paunovic hizo cambios con cuentagotas para dar entrada primero a Fede Viñas y luego a Álex Cardero. El equipo insistía y así fue como, tras revisión del VAR llegó un penalti por agarrón de Rincón a Hassan, cuando iba a rematar en el corazón del área un balón suelto al que intentaba llegará Raúl Fernández. La pena máxima la ejecutó Colombatto, que tiró por el centro, adivinando el portero sus intenciones y desviando el balón. Los azules desperdiciaban la oportunidad de empatar un encuentro.

Tras esa jugada empezaron los nervios y ciertas dosis de precipitación, lo que se tradujo en muchas imprecisiones y pérdidas de balón que daban facilidades a los locales para defender la renta. Hasta el final los ovetenses se volcaron sobre la portería local, pero apenas fueron capaces de generar ocasiones de gol claras, ni siquiera remates, ya que todo fueron balones colgados al área en ventaja para la defensa.

