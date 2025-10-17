El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis Carrión y el Real Oviedo: regresar, ganar y reconciliarse

Luis Carrión vuelve al banquillo ante el Espanyol para cambiar el rumbo del Real Oviedo y tratar de pasar página a todo lo sucedido

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Viernes, 17 de octubre 2025, 06:59

Comenta

Una semana y un día después que el oviedismo se viera sacudido por la inesperada destitución del Veljko Paunovic y el regreso de Luis Carrión ... , la mejor noticia para que las aguas vuelvan a su cauce es que el foco vuelve a alumbrar hacia el terreno de juego. El Real Oviedo recibe esta noche al Espanyol en busca de una victoria que al menos dé algo de sentido a todo lo ocurrido en estos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

