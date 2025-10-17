Luis Carrión y el Real Oviedo: regresar, ganar y reconciliarse

Una semana y un día después que el oviedismo se viera sacudido por la inesperada destitución del Veljko Paunovic y el regreso de Luis Carrión ... , la mejor noticia para que las aguas vuelvan a su cauce es que el foco vuelve a alumbrar hacia el terreno de juego. El Real Oviedo recibe esta noche al Espanyol en busca de una victoria que al menos dé algo de sentido a todo lo ocurrido en estos días.

El rival será el mismo ante el que Luis Carrión dirigió hace 481 días su último encuentro al Real Oviedo. Las dos incógnitas que sobrevuelan el ambiente son cómo recibirá el Carlos Tartiere al técnico, tras su controvertida salida hace algo más de un año, y la deportiva, puesto que habrá que comprobar si la semana de trabajo se percibirá sobre el terreno de juego. Además, la primera alineación de la segunda etapa del nuevo titular del banquillo azul se plantea muy abierta en cuanto a nombres y sistemas.

En la grada del Carlos Tartiere estará el máximo responsable de todo lo que sucede en la entidad, tal y como el propio Jesús Martínez expuso el martes en una extensa rueda de prensa en la que subió el listón de la exigencia del equipo. Dentro de su apretada agenda de estos días, el presidente del Grupo Pachuca tiene esta noche el compromiso más importante, ya que un triunfo del conjunto oviedista probablemente serviría para devolver la paz y la ilusión.

El parón por los compromisos internacionales se presumía como una oportunidad para olvidarse de la derrota ante el Levante, ahora enterrada por el terremoto de la semana. Lo que significó, en cambio, fue el relevo de técnico, el primero de la temporada en Primera. La justificación utilizada son los 6 de 24 puntos posibles sumados, pero la realidad, por lo que intuye de las declaraciones de los implicados, es que había roces en la convivencia del serbio y los dirigentes.

Los carbayones llegan al choque de esta noche fuera de los puestos de descenso, lo que a priori parecía el objetivo, pero ahora no lo es tanto después de las declaraciones de Jesús Martínez. En lo deportivo, el técnico solo ha tenido dos sesiones de entrenamiento con la plantilla completa, ya que los internacionales David Carmo, Rahim, Sibo y Fede Viñas se incorporaron al trabajo el pasado miércoles. La buena noticia es que Luis Carrión podrá contar con el lateral derecho Nacho Vidal, mientras que, por contra, no tendrá a su disposición a Cazorla. En la convocatoria aparecen los 24 jugadores de la plantilla y ninguno del filial.

La única certeza para adivinar el primer once de Luis Carrión en su regreso es que Aarón Escandell estará en la portería. En el resto, las combinaciones de ubicaciones y de nombres son variadas y lo que se ha visto en los entrenamientos no permite despejar las incógnitas.

Por los precedentes del técnico, todo apunta a un dibujo con un 4-3-3 o 4-2-3-1, pero no será hasta que ruede el balón cuando se pueda saber. Además de Aarón todo, apunta a que Carmo, Dendoncker, Colombatto y Hassan son de los que tienen el puesto asegurado. El resto de posiciones aparecen muy abiertas.

Una de las plazas más cotizadas es la delantera, por la que pelean Salomón Rondón, Fede Viñas y Álex Forés. Tampoco está fácil con los laterales, ya que hay cuatro en la plantilla, así como en la media punta, donde más alternativas tiene el entrenador para poder elegir. No se descarta que Luis Carrión encuentre acomodo distinto al algún jugador en relación a Paunovic.