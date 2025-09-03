Pachuca bate su récord de fichajes con el Real Oviedo

Hay cierto aire de frustración en el seno del oviedismo. Los aficionados estaban esperando algún movimiento de última hora del Grupo Pachuca para poner ... una guinda en una plantilla que había subido el nivel de ilusión con la victoria del sábado ante la Real Sociedad. Al final, los criterios económicos se impusieron a las ilusiones y el Real Oviedo no hizo fichajes en el último día habilitado. Eso no significa que el esfuerzo del conglomerado azteca no sea el más importante desde su desembarco en la capital asturiana. Las 13 operaciones concretadas son el número más alto desde el verano de 2022, cuando aterrizaron en Asturias. Frente a las 9 de la 2022-23, las 10 de la 23-24 y las 11 de las 2024-25

Las opiniones sobre los jugadores incorporados son variopintas. Desde los que entienden que el equipo está sobradamente capacitado para salvarse con cierto desahogo a los que consideran imposible acometer esa empresa con los mimbres que han puesto en manos de Veljko Paunovic. Para el recuerdo quedará el último regreso azul a la máxima categoría que se saldó con la pérdida del que había sido su máxima goleador en Segunda División, Carlos Muñoz. Sólo llegaron como refuerzos López López y De la Torre, con un fichaje invernal como 'Pinocho' Vargas. Y el equipo logro una holgada permanencia. Eran otros tiempos y otro tipo de competición, pero también muy compleja de gestionar. Ahora, el equipo también perdió a su máximo goleador, Alemao, y sus recambios no acaban de llenar el ojo del aficionado.

Con el champán de la celebración aún frío, el Oviedo confirmó la llegada de Brandon Domingues. El extremo francés había completado una gran temporada en Hungría y los azules vieron en él una oportunidad de mercado que les encajaba en un proyecto de Primera y también en Segunda. Fue el primero en llegar, incluso participó de la presentación de la nueva camiseta del equipo.

A ellos se unen los doce jugadores que siguen una temporada más en el conjunto oviedista del pasado ejercicio

El caso de Salomón Rondón

Salomón Rondón fue el siguiente. El venezolano estaba jugando en Pachuca y tenía la palabra de Jesús Martínez de que regresaría a España si el Oviedo lograba el ascenso. Dicho y hecho. Con 35 años, el delantero estaba de vuelta a la Liga con la idea de sumar su experiencia y sus goles a un equipo recién ascendido. Hasta ahora, está acumulando la mayoría de las críticas de la grada.

Alberto Reina abrió el turno de los fichajes nacionales. Después de padecerlo en la final por el ascenso, el futbolista gaditano buscaba un destino en Primera División porque se lo había ganado en el Mirandés. La dirección deportiva maniobró rápido y se hizo con él. Siendo uno de los de perfil más bajo, está siendo una de las sensaciones del equipo. Paunovic lo tiene como indiscutible y su rendimiento va camino de enamorar a todo el oviedismo.

El anuncio de Luka Ilic recordó a los viejos tiempos en los que el Oviedo encontraba en los Balcanes los refuerzos de calidad que le permitían brillar en Primera. El centrocampista había sido uno de los más destacados de la Liga serbia y el club pagó alrededor de 2 millones por su fichaje. Paunovic le avaló personalmente demuestra su confianza en él dándole galones en el equipo.

Movimientos discretos

Más discretas fueron las llegadas de Horatius Moldovan y Álex Forés. El portero rumano procede del Atlético de Madrid en busca de los minutos que le puedan convertir en una opción real para Diego Pablo Simeone, pero el estado de forma de Aarón Escandell no parece que le vaya a poner las cosas sencillas, con lo que su futuro a partir de diciembre no parece muy claro. El delantero del Villarreal es una apuesta personal de Jesús Martínez. Ya lo quiso en la campaña 2023-24, pero una lesión impidió su salida del Villarreal y, cuando este verano vio la ocasión, se lanzó a por él. Hubo opciones de que jugase en León, pero el jugador y su familia prefirieron quedarse en España y ahora le toca convencer a Paunivoc de que tiene hueco en Primera.

Josip Brekalo apareció como oportunidad de mercado. El extremo croata rescindió su contrato con la Fiorentina y el Oviedo llamó a su puerta. Su carrera estaba en trayectoria descendente y llegar a España es la oportunidad de recuperar aquel nivel que le llevó a ser pieza importante en la selección de Croacia.

La columna vertebral del equipo estaba falta de efectivos. La defensa y el centro del campo aún no habían sido reforzados y el club puso el esfuerzo en esa zona en la recta final. Con la temporada iniciada se anunció la llegada de Eric Bailly. El central costamarfileño sale de unas temporadas complicadas por culpa de las lesiones, pero tiene la experiencia que necesita un recién ascendido y más siendo una oportunidad de mercado al estar sin equipo.

David Carmo fue de los primeros zurdos que estuvo en la lista carbayona, pero hubo que esperar a la recta final del mercado para que las condiciones económicas encajasen y al final hubo acuerdo con el Nottingham Forest para su cesión. Javi López llega desde la Real Sociedad para pelear con Rahim en el lateral zurdo y no lo tendrá sencillo viendo el nivel del nigerino en las primeras jornadas de Liga.

Leander Dendoncker se incorporó para aposentar el centro del campo y el belga se ha ganado el respeto de la grada, no sólo por el gol que marcó el pasado sábado, sino por la presencia que le aporta al centro del campo del equipo. Está llamado a ser una de las piezas claves de Paunovic y su experiencia y calidad le avalan para asumir galones.

Por el medio de estas operaciones se coló Ovie Ejaria. El futbolista inglés, con pasaporte nigeriano, apareció por sorpresa en los entrenamientos del equipo, pero Paunovic lo conocía a la perfección de su etapa en el Reading. Unas semanas de entrenamiento bastaron para convencer a todo el mundo de la oportunidad que suponía su fichaje y ya fue titular ante la Real Sociedad.

La última operación del verano fue la única que estaba clara desde antes de empezar. Ilyas Chaira llegó el verano pasado como cedido desde el Girona y con una cláusula de compra obligatoria en caso de ascenso. El Oviedo la ejecutó y el extremo ya es propiedad de la entidad azul.

A ellos se unen doce jugadores que siguen en el conjunto oviedista del pasado ejercicio: Aarón, Nacho Vidal, Lucas, Rahim Alhassanne, David Costas, Dani Calvo, Oier Luengo, Kwasi Sibo, Santi Cazorla, Santiago Colombatto, Haissem Hassan y Fede Viñas. Con estos 25 futbolistas el Real Oviedo peleará por quedar en Primera, al menos hasta la apertura del mercado de invierno.