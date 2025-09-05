El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fede Viñas celebra su gol con el Real Oviedo ante el Racing de Ferrol. Mario Rojas

El Real Oviedo añora los goles de sus delanteros

Fede Viñas anotó el último tanto de un ariete azul el 12 de abril ante el Racing de Ferrol y ninguno ha marcado desde entonces

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:12

'Los delanteros viven del gol', 'las rachas hay que aprovecharlas', 'el gol hay que pagarlo'... Son todas ellas frases muy manidas dentro del mundo ... del fútbol. En el caso del Real Oviedo, se lleva hablando desde el cierre del mercado de fichajes de la necesidad de haber incorporado un efectivo más en la zona de ataque y, atendiendo a los números de los arietes, ganarían con creces los defensores de haber sumado un efectivo más. El último gol convertido por un delantero azul se remonta al 12 de abril, cuando Fede Viñas marcó su primer gol con la elástica oviedista frente al Racing de Ferrol.

