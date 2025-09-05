El Real Oviedo añora los goles de sus delanteros

'Los delanteros viven del gol', 'las rachas hay que aprovecharlas', 'el gol hay que pagarlo'... Son todas ellas frases muy manidas dentro del mundo ... del fútbol. En el caso del Real Oviedo, se lleva hablando desde el cierre del mercado de fichajes de la necesidad de haber incorporado un efectivo más en la zona de ataque y, atendiendo a los números de los arietes, ganarían con creces los defensores de haber sumado un efectivo más. El último gol convertido por un delantero azul se remonta al 12 de abril, cuando Fede Viñas marcó su primer gol con la elástica oviedista frente al Racing de Ferrol.

La nómina de delanteros del Oviedo en la campaña 2025-26 queda conformada por Fede Viñas, Salomón Rondón y Álex Forés. En las tres primeras jornadas de Liga, el venezolano fue titular ante Villarreal y Real Madrid, mientras que el uruguayo arrancó de inicio en el partido del pasado sábado ante la Real Sociedad. Y Forés sigue esperando a su oportunidad para estrenarse con la camiseta azul en Primera.

En el curso anterior, la tripleta de delanteros fue la formada por Alemao, Paraschiv y Fede Viñas. El brasileño afrontaba su segundo curso en el Carlos Tartiere, el rumano fue una apuesta personal de Jesús Martínez y el uruguayo llegaba para culminar la recuperación de su rotura del tendón de Aquiles. Entre los tres anotaron 18 goles, repartidos de forma desigual ya que Alemao firmó 14, Paraschiv marcó tres y Viñas se quedó en uno.

Paraschiv vio puerta contra Mirandés, Burgos y Granada, y batió la meta rival por última vez el 14 de diciembre de 2024. Alemao tuvo una lista de víctimas mucho más amplia. Eldense, Eibar (2), Almería (2), Mirandés, Albacete (2), Ferrol (2), Zaragoza, Cartagena, Castellón y Burgos fueron sus víctimas en el campeonato, pero su última diana fue el 5 de abril de 2015, en Ipurua.

En el tramo decisivo de la temporada pasada, el Oviedo sobrevivió gracias a la segunda y tercera línea de atacantes. Después de ganar al Ferrol, los azules empataron sin goles en Córdoba. Se llevaron el triunfo ante el Levante con un gol en propia puerta de Miquel. En Huesca marcaron Cazorla y Hassan. Dani Calvo anotó en Santander. Paulino puso la firma al triunfo ante el Zaragoza. En Tenerife, Nacho Vidal sacó su vena de delantero para anotar el tanto del triunfo y repitió en la semana siguiente junto a Seoane para derrotar al Cádiz. Brilló con luz propia con un doblete en la ida de la eliminatoria frente al Almería, antes de ceder el testigo a Cazorla en el encuentro de vuelta. El capitán lideró la remontada ante el Mirandés en la final por el ascenso que culminaron los tantos de Chaira y Portillo. Ni rastro de los delanteros.

En las tres primeras jornadas de este curso, Rondón fue el que más cerca estuvo del gol. En sus bitas estuvo la posibilidad de adelantar al Oviedo en Villarreal, cuando el árbitro decretó una pena máxima por derribo a Chaira. El ariete asumió la responsabilidad del lanzamiento, pero Junior le adivinó las intenciones y detuvo la pena máxima. No tuvieron muchas ocasiones para lucirse en el resto de los duelos y el gol del triunfo ante la Real Sociedad llegó por medio de Leander Dendoncker.

Rondón y Viñas han viajado con sus selecciones y tal vez puedan afinar la puntería con la camiseta de Venezuela y Uruguay y eso les sirva para destapar también la cuenta de goles con el Oviedo, en un año donde cada tanto puede valer una permanencia en Primera.