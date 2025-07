El Real Oviedo enfría la llegada de Jovic

Chisco García Oviedo Jueves, 24 de julio 2025, 14:36 Comenta Compartir

«Hay conversaciones con Luka Jovic. Hemos preguntado por él y de momento no es una operación sencilla de hacer. No tiramos la toalla, ... pero ahora mismo no es sencillo que acabe siendo jugador del Real Oviedo». El director general del Oviedo, Agustín Lleida echó un jarro de agua fría sobre las ilusiones del oviedismo de poder contar con el delantero serbio.

El club no quiere cerrar la puerta de forma definitiva, pero asume la complejidad de las negociaciones: «No hay plazos. Trabajamos en el mercado a sabiendas de que son operaciones complicadas y cada día salen nuevas oportunidades». Lleida tiene claro que habrá más opciones de reforzar el equipo: «Sabemos que, según avance el mercado, aparecerán opciones, en el momento en el que algo interesante se ponga a tiro trataremos de incorporarlo». Por su parte, el director deportivo azul, Roberto Suárez, habló de Ovie Ejaria, que lleva desde el lunes a prueba con los azules: «El míster ya nos habló de él hace meses. Siempre creyó en él y ha tenido un entorno complicado. Ahora apareció la oportunidad de valorarlo y ver cómo está». Tampoco en este caso hay plazos para decidir: «No tenemos ninguna exigencia y si entendemos que puede ser bueno su fichaje daremos el paso. Tiene muy buenas condiciones y hay que ver esa readaptación a la competición». El club no para en la búsqueda de refuerzos, pero no es fácil encontrar lo que se quiere y al precio que pueden pagar: «Son situaciones complicadas y hay que ajustarse al límite. No están cerca de cerrarse, pero sí hemos avanzado en varias operaciones».

