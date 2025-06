Real Oviedo - Mirandés: A Sibo le toca ascender

Chisco García Oviedo Sábado, 21 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Kwasi Sibo es un perfecto ejemplo de jugadores que no ha tenido un camino fácil para convertirse en profesional. Él como pocos representa el ejemplo de como el sueño de muchos niños africanos llega a convertirse en una realidad a través del fútbol. Dejar atrás la falta de recursos y la pobreza de muchos países suele tener como billete un balón de fútbol y el centrocampista azul lo está consiguiendo y ahora busca el que sería su gran éxito llegando a Primera División con la camiseta del Real Oviedo y su historial da motivos para creer que es posible viendo su carrera y sus saltos de categoría.

Ghana es uno de esos países en los que los equipos europeos buscan talento en edades muy tempranas. En el caso de Sibo, llamo la atención de ojeadores del Krasnodar y se fue a Rusia.

Tenía 18 años y el cambio fue brutal. Unos meses después hizo las maletas y acabó en el fútbol armenio para jugar en el Urartu Yerevan. Allí contactó con un agente que le ofreció la posibilidad de recalar en Inglaterra pero allí chocó problemas burocráticos que le impedían jugar y ante la falta de recursos económicos con los que ayudar a su familia aceptó una propuesta para jugar en el Skënderbeu de Albania. Fueron sus pasos previos a llegar al fútbol español para jugar primero en el Ibiza, después en el Betis Deportivo y Amorebieta antes de recalar en el Oviedo.

Su carrera en España es un ejemplo perfecto de dientes de sierra. Su primera parada fue Ibiza. En su primer año, el 2019-20, jugó 13 partidos que le valieron para seguir en el curso siguiente y en la 2020-21 llegó el ascenso a Segunda A, fue su primer gran logro. No siguió en la isla, pero encontró acomodo en el filial del Betis Deportivo aprovechando su último año como sub 23. Las cosas no salieron como él esperaba y el equipo descendió de Primera RFEF, la parte más positiva para él fue que disputó 32 partidos que le ayudaron a encontrar su siguiente destino. El Amorebieta le abrió las puertas de su equipo en un proyecto que tenía como objetivo principal regresar a la LFP, tras haber perdido la categoría en el curso anterior. Sibo se hace con las riendas del centro del campo y suma 34 partidos de los que 32 fueron como titular y al año siguiente se convierte en clave con 39 partidos, pero no pudo ayudar a evitar el descenso. Sus buenas actuaciones no pasaron desapercibidas para la dirección deportiva azul y Roberto

Suárez comenzó un seguimiento del jugador que cristalizó en su llegada al Oviedo. Fue la primera contratación para la presente campaña y el paso de los meses le fue convirtiendo en una pieza clave del centro del campo azul. Con Javi Calleja tuvo mucha participación, pero tras la llegada de Paunovic su rol creció para ser un pilar básico que únicamente se perdió el último partido de Liga, frente al Cádiz, por acumulación de tarjetas, pero regresó con fuerza en el 'play off' y apunta a ser clave también en la final contra el Mirandés y su capacidad de sujetar el centro del campo tendrá una importancia capital en el posible éxito de los azules en el intento de regresar a Primera División.