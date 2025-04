El Real Oviedo redondea la fiesta

El partido no fue una gran fiesta como la que hubo en los aledaños en la previa, pero estuvo controlado en todo momento y el ... Real Oviedo acabó goleando en el tramo final a un rival que se acabó entregando. Aunque el inicio fue un poco espeso, poco a poco el equipo de Paunovic fue encerrando al Racing de Ferrol en su campo y disponiendo de numerosas ocasiones de gol.

Colombatto abrió el marcador de cabeza. Después fue el turno de Nacho Vidal. Y, por último, Fede Viñas, que se estrenaba como goleador, redondeó la cuenta. La victoria mete a los ovetenses en la cuarta plaza, en zona de 'play off', en vísperas de tener que enfrentarse a varios rivales directos en la lucha por el ascenso.

El once ovetense presentó dos novedades en relación con el equipo que una semana antes empató ante el Eibar. Sebas Moyano entró por Paulino en la banda izquierda, mientras que Cazorla hizo lo propio con Hassan en la derecha. El resto fueron los mismos. El comienzo del partido no fue muy diferente a los dos anteriores de la etapa de Paunovic en el banquillo del Oviedo. Sin embargo, en esta ocasión, el rival estaba más replegado y eso favorecía el dominio de los ovetenses. Eso, sin embargo, no se traducía en ocasiones de gol. Solo llegaron en una acción personal de Cazorla y luego en una falta que botó el capitán y que Dani Calvo remató desviado.

Real Oviedo Aarón; Nacho Vidal, Oier Luengo., Dani Calvo, Lucas (Pomares, min.77); Sibo, Cazorla (Portillo, min.73, Colombatto, Seoane (Álex Cardero, min.73), Sebas Moyano (Hasaan, min.63); y Alemao (Fede Viñas, min.73). 3 - 0 Racing de Ferrol Jesús Ruiz; Aitor Buñuel, Puric, Naldo, Brais Martínez (Insúa, min.86); Señé, Manzanara, Álvaro Sanz (Chiki, min73), Dorrio (Naim, min.86), Heber Pena (Nacho, min.63) y Álvaro Giménez (Jauregui, min.63). Goles: 1-0: min.54, Colombatto. 2-0: min.81, Nacho Vidal. 3-0: min.90, Fede Viñas .

Árbitro: Sánchez Villalobos, del Comité Andaluz. Amarillas al local Nacho Vidal.

Incidencias: 13 grados a la hora de inicio del encuentro. Terreno de juego en buenas condiciones. Cazorla y Heber fueron los capitanes. Puso el balón en juego el Racing de Ferrol.

Aunque el juego era previsible y sin profundidad, los locales tenían al Ferrol encerrado en su campo a la espera de que apareciera una ocasión para abrir el marcador. El partido era soporífero, ya que apenas había jugadas que despertaran el más mínimo interés. Los visitantes aguardaban por una contra sin mucha fe, mientras que los ovetenses lo fiaban todo a meter un balón al área para que rematara Alemao. El brasileño dispuso de una clarísima en un recorte que le dejó solo al borde del área pequeña, pero a la hora de rematar mandó por encima del larguero de forma incomprensible.

Taponados

Los de Paunovic no eran capaces de encontrar la forma de llegar por los costados, salvo en contadas ocasiones. De hecho, en una de las pocas internadas de Lucas por la izquierda llegó otra ocasión, pero ni Alemao, ni ninguno de los centrocampistas, pudieron alcanzar el buen centro del ovetense.

El equipo se perdía en una maraña de pases en el centro del campo, la mayoría de ellos en horizontal o fáciles de defender para los gallegos. La única ocasión visitante fue un disparo de Dorrio que Lucas rechazó al borde del área pequeña.

En el inicio de la segunda mitad el dominio de los carbayones se intensificó y el monólogo de balón tuvo su recompensa en una acción por la banda izquierda en la que Sebas Moyano puso el balón al área y Colombatto llegó para cabecear al fondo de la red para encarrilar así un encuentro que se estaba empezando a hacer bola para los ovetenses.

Con el tanto azul, los gallegos tuvieron que dar un paso al frente y eso hacía que empezaran a quedar espacios a la espalda para intentar sentenciar en un contraataque. Para ello el técnico serbio dio entrada en el campo a Hassan en sustitución de Sebas Moyano. El partido se volvió un poco correcalles, con un intercambio de acciones en las que los locales mostraban más ambición y acierto, pero el Racing también amenazaba.

Acierto ante la portería

Una nueva internada por la derecha, en esta ocasión de Pomares, que acababa de sustituir a Lucas, que se retiró lesionado, la acabó con un centro al segundo palo, donde llegó Nacho Vidal para empalmar un fuerte disparo que batió al portero de forma inapelable y sentenciaba el encuentro.

En el tramo final, el equipo gallego bajó los brazos y eso lo aprovecharon los ovetenses para buscar más goles. En el último minuto del partido llegó el tercero. Fue el primero del uruguayo Fede Viñas con la camiseta azul tras aprovechar un balón muerto al borde del área pequeña y mandar al fondo de la red. Al final la fiesta para los ovetenses fue completa y la celebración del 99 aniversario quedó redonda.