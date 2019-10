«Esta victoria dará al equipo un plus de confianza» El técnico Javi Rozada, a la derecha, saluda a su homólogo López Garai. / SANTIAGO FERRERO El técnico del Oviedo, Javi Rozada, reconoció que al conjunto le faltó «continuidad» en el juego, pero valoró «su compromiso» en el campo MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Jueves, 3 octubre 2019, 03:42

El entrenador del Real Oviedo, Javi Rozada, valoró una victoria -la primera del año- que a su equipo le va a aportar confianza de cara a las próximas jornadas y que tardó más tiempo en llegar de lo merecido por los suyos.

«Estaba claro que era un triunfo que el conjunto necesitaba y que estaba tardando mucho. Lo merecimos contra el Zaragoza y ya se venía de un buen partido en Ponferrada. Me alegro muchísimo por los jugadores porque son unos grandes profesionales y esta victoria les va a dar ese plus de confianza tan necesario», explicó el técnico azul.

El ovetense reconoció que esperaba un Tenerife bien colocado sobre el terreno de juego e hizo hincapié en que, salvo una jugada, el conjunto insular no puso en verdaderos peligros al portero visitante, lo que pone más en valor el partido de los carbayones.

«Sabíamos que el Tenerife manejaría bien lo posicional y en la segunda mitad, salvo una jugada, no crearon peligro. Han dominado pero sin generar ocasiones y es cierto que nos faltó continuidad en el juego, pero es mérito del Oviedo y del compromiso de sus jugadores para neutralizar los jugadores que maneja el Tenerife, jóvenes y con futuro», analizó el propio Rozada.

El entrenador carbayón puso en alza el poco trabajo que tuvo Champagne en la segunda mitad y dio importancia a conseguir la primera victoria del año ante un rival que viene de firmar buenas victorias a domicilio. «Si no estás bien posicionado y haces el esfuerzo, no lo logras. Seguro que estos jugadores harán una temporada solvente. Nos desajustamos un poco, pero lo hablamos al descanso», analizó el técnico.

El asturiano valoró el papel de varios de los hombres a los que dio entrada en el once, incluido un Omar Ramos que pasó de descarte a titular en el Heliodoro. «Omar sabemos el tipo de jugador que es. No estaba participando porque es el que menos conocía, pero hoy ha participado a un nivel muy alto. Aparte de su talento, nos ha dado su trabajo y hay que felicitarle. No es fácil y dice mucho de él el partido de hoy», comentó el entrenador azul.

Rozada también analizó el encuentro de Yoel, que marcó el gol de la victoria y que tiene permiso de su Selección Panameña para incorporarse más tarde de cara a los duelos de la CONCACAF. «Me alegro mucho por Yoel y su gol, igual que por Omar y Borja Sánchez, que no venían participando. Tampoco Edu Cortina. Son un grupo maravilloso de 22 jugadores más el filial, seguimos abajo pero se ve de forma distinta», concluyó el técnico.

El ovetense también tuvo palabras para un Marco Sangalli de lo más «polivalente» que actuó como lateral y para una defensa que hizo un buen partido. «Sabíamos quiénes eran, les dimos confianza y demostraron quiénes son y todo lo que van a dar en el futuro. No encajar es importante. Marco en el 90 tiró del equipo y es un orgullo tenerlo como futbolista», matizó el técnico sobre el extremo, defensa en el Heliodoro.