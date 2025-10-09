EL COMERCIO Jueves, 9 de octubre 2025, 13:21 Comenta Compartir

La mayor esperanza de vida está ligada a los nuevos retos y avances científicos. A medida que envejecemos surgen patologías relacionadas con la edad. En la vista, la presbicia, las cataratas, el glaucoma o la degeneración macular son las más comunes y están avanzando, pero también algunas relacionadas con los nuevos estilos de vida. El uso de las pantallas o la menor exposición a actividades en el exterior aumentan los casos de miopía. El estrés y la mala alimentación generan mayor riesgo de enfermedades como la diabetes que puede provocar retinopatía. En el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega disponen de todas las especialidades oftalmológicas y los medios técnicos más avanzados para tratar las enfermedades oculares.

La charla moderada por la periodista de EL COMERCIO, Mónica Yugueros contará con la presencia de los doctores Luis Fernández-Vega,especialista en córnea y cristalino, y Andrés Fernández-Vega, especialista en glaucoma que resolverán todas las dudas sobre oftalmología.

El martes 28 de octubre desde las 19.00h en el Centro Municipal Integrado El Llano, con entrada libre y gratuita, se podrá escuchar a los ponentes que resolverán las dudas de los presentes. Además, EL COMERCIO obsequiará a los asistentes con un regalo.