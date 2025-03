Banksy, contra el asesinato de George Floyd

elcomercio.es Domingo, 7 de junio 2020, 11:07 | Actualizado 11:13h. Comenta Compartir

El artista callejero Banksy 'alza la voz' contra el racismo coincidiendo con las masivas manifestaciones celebradas ayer en Londres contra la muerte, a manos de un agente, del ciudadanos estadounidense George Floyd. Inspirado por el trágico hecho, el famoso artista develó en Instagram una nueva obra, donde se ve una vela encendida al lado de la foto de una persona negra que quema una bandera estadounidense.

«Primero pensé que debía callarme la boca y escuchar a la gente negra sobre este asunto. Pero ¿por qué haría eso? No es su problema, es el mío. El sistema le falla a la gente negra. El sistema blanco. Como una cañería rota en un apartamento para la gente que vive abajo. Este sistema roto les obliga a una vida miserable, pero no es su problema arreglarlo. No pueden. Nadie los dejaría entrar al apartamento superior. Es un problema de blancos. Y si la gente blanca no lo arregla, alguien va a tener que subir las escaleras y derribar su puerta a patadas» , escribió el Banksy.