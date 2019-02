El asesino de Laura Luelmo alternó dos novias durante los días del crimen 00:21 Montoya inventa la tercera versión y culpa a una de sus parejas de la muerte de la joven EFE Martes, 5 febrero 2019, 10:40

Bernardo Montoya, asesino confeso de la joven Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) el pasado diciembre, ha cambiado ahora la versión dada ante el Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino y asegura que es inocente, y culpa de la muerte a una expareja.

Por tercera vez ha cambiado su versión de cómo sucedieron los hechos menospreciando el dolor que causa a la familia, igual que cuando pidió perdón en el Juzgado y ayuda. «No quiero salir porque lo volveré a hacer», dijo. En su última versión asegura que a la víctima la mató una novia suya llamada Josefa, una exreclusa a la que conoció cuando estuvo internado en la cárcel de El Puerto de Santa María (Cádiz). Una mentira más que ha adornado con un relato construido para sostenerla, según fuentes jurídicas.

Bernardo reveló tras ser detenido que había ido a visitar a esa mujer, Josefa G. C., que vive en Jerez de la Frontera, mientras la Guardia Civil buscaba a Laura.. Y no fue la única, porque tal y como comprobaron los investigadores el viernes 15 de diciembre se dirigió a la cárcel de Huelva para mantener un «vis a vis» con la que sobre el papel es su pareja actual, otra interna a la que se refirió en su declaración. Aseguró que esta segunda mujer no sabía nada de lo que había hecho y que en su visita a Josefa disimuló con ella y con la madre de la mujer, su supuesta suegra.

Miguel Rivera, abogado de Montoya, ha precisado que él mismo le ha contado este nuevo relato de los hechos y que están a la espera de que la titular del juzgado dicte la correspondiente resolución para que su cliente pueda volver a prestar declaración.

Según su relato, el 12 de diciembre «esa mujer fue a su casa y que, movida por los celos al verlo hablando con Laura cogió un martillo de una caja de herramientas y le dio un golpe en la cabeza».

Rivera ha precisado que el relato de su cliente «hay que demostrarlo con pruebas y que estas existen» si bien ha apuntado «la dificultad que puede haber ahora para encontrarlas, después de dos meses».

La mujer, en una intervención en el programa «Espejo Público» de Antena 3, ha asegurado estar «indignada» y ha informado de que ha interpuesto una denuncia contra Montoya, al que no ve desde hace tres años.

En su declaración ante el juez, Montoya reconoció ser el autor de la muerte de Laura Luelmo, llegó incluso a pedir perdón a la familia a la salida de los juzgados y aseguró que «pagaría por lo que había hecho».

Montoya fue detenido el 18 de diciembre, seis días después de la desaparición de la joven, la cual se había desplazado hasta la provincia de Huelva para cubrir una baja en un instituto de Nerva, localidad vecina a El Campillo.