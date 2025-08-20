Cruzar perros para conseguir ejemplares albinos, la nueva moda de TikTok Con el nombre de 'pink fluffy frenchie', los usuarios comparten fotos de ejemplares que podrían llegar a sufrir serios problemas de salud

Un ejemplar de perro con el que se ha logrado un pelaje blanco y ojos azules.

José Luis Ruiz Gijón Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:01

Las redes sociales se han llenado de vídeos y fotos de perros con pelo blanco y largo en especies que no lo tienen o colores de ojos muy poco frecuentes. Es la nueva tendencia que está causando furor en TikTok o Instagram. En países en los que no existe regulación sobre la cría de perros, se están cruzando razas y ejemplares con genes albinos para conseguir el 'perro perfecto para la foto'.

Así es como aparecen como deseables los bulldogs franceses con pelo largo y blanco y ojos azules a los que denominan 'pink fluffy frenchie'. O 'frenchie albino' cuando tienen el pelo corto.

Esta mezcla de razas y ejemplares no consiguen una raza concreta, sino ejemplares con características que 'se han puesto de moda'. La preocupación de los especialistas es que esta moda consigue perros que pueden llegar a sufrir serios problemas de salud.

Cuando un perro es blanco por naturaleza, no hay ningún problema. Pero si es blanco porque se le ha forzado una mezcla de genes albinos, dará como resultado un ejemplar con problemas de salud a largo plazo.

Entre los principales padecimientos de este tipo de perros encontraremos una fotosensibilidad extrema y facilidad para sufrir quemaduras solares, una gran posibilidad de que tengan una visión deficiente y puedan llegar a quedarse ciegos, problemas en los oídos, un sistema inmunológico debil y una menor esperanza de vida.

Algunos de los perros no son realmente albinos, sino que tienen un patron genético denominado 'doble merle', que además del albinismo, conlleva un alto riesgo de ceguera y sordera.

Los vendedores de este tipo de ejemplares, que pueden llegar a pedir 5.000 euros por uno de ellos, no suelen informar a los compradores sobre los cuidados especiales que necesitan ni los riesgos que asumen.

Los colectivos animalistas y asociaciones de veterinarios han alertado del riesgo que supone adquirir este tipo de animales y recomiendan no dejarse llevar por modas y redes sociales a la hora de elegir una mascota.