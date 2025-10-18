El detenido por el crimen de Zarautz tenía antecedentes por violencia machista

El presunto autor del homicidio de una mujer de 53 años, que apareció muerta el miércoles por la noche en una vivienda de la ... calle Indamendi de Zarautz, tenía antecedentes por violencia machista. Según ha podido saber este periódico por fuentes del departamento de Seguridad, una expareja del detenido ya le había denunciado con anterioridad por «hechos similares». En estos momentos, sigue en dependencias policriales a la espera de comparecer ante el juez, que será quien determine su ingreso en prisión.

Ayer, volvió a su domicilio acompañado por agentes de la Ertzaintza para, en el marco de la investigación, proceder a la reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de la víctima. La patrulla de la policía autonómica que trasladaba al sospechoso llegó hacia las 12.50 al vecindario zarauztarra donde se localiza el piso en el que produjeron los hechos. Varios agentes se adentraron en el portal junto al detenido, que iba cubierto con una manta roja, y no volvieron a salir hasta las 17.45, casi cinco horas después.

Mientras se producía esta reconstrucción y los investigadores analizaban las posibles pruebas que hubiera en la vivienda, la Ertzaintza daba una nueva orientación al caso. Si la víspera las pesquisas iniciales no apuntaban a un crimen enmarcable en la violencia de género por no haberse detectado indicios de que entre la víctima y el arrestado hubiera una relación afectiva, ayer la investigación dio un giro y la Ertzaintza hizo público que la muerte de Zarautz es «un hecho en el ámbito de la violencia de género», de lo que se infiere que entre ambos existía o había existido previamente algún tipo de relación sentimental. De hecho,

Tal y como adelantó este viernes DV, según los primeros resultados de la investigación la mujer habría muerto por asfixia y lo habría hecho horas antes de que el propio sospechoso diese el aviso. Este se produjo la noche del miércoles. Fue el propio sospechoso, de 47 años, el que informó de una muerte en su domicilio. Fuentes próximas al caso apuntaron el jueves que tanto el sospechoso como la víctima son personas drogodependientes.

Tras acudir los agentes al lugar de los hechos, este varón fue detenido como principal sospechoso de haber cometido un presunto delito de homicidio, si bien en un primer momento no se encuadró como un caso de violencia de género.

No obstante, al ser la víctima una mujer, las instituciones condenaron desde el inicio el suceso calificándolo como «asesinato machista». El Ayuntamiento de Zarautz, la Diputación de Gipuzkoa, la asociación de municipios vascos (Eudel) o el Instituto vasco de la Mujer (Emakunde) expresaron su «condena» y «repulsa» ante un nuevo «asesinato machista» y subrayaron que la violencia que «en sus diferentes formas se ejerce contra las mujeres, psicológica, económica, física, sexual o vicaria», supone «un serio atentado contra su dignidad e integridad física y moral». Otras instituciones y partidos se sumaron ayer a las condenas.

También el pueblo de Zarautz. Centenares de personas acudieron a la concentración convocada en la tarde de ayer para repudiar el presunto crimen. Tras la movilización institucional, se celebró una manifestación por las calles de la ciudad convocada por los movimientos feministas.

'Machista' o 'de género'

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, explicó en una entrevista radiofónica la aparente contradicción de que las instituciones hablaran de «asesinato machista» cuando la Ertzaintza no barajaba todavía el caso como un acto de violencia de género.

Señaló que «legalmente en España la violencia de género se circunscribe a la ejercida por un hombre sobre una mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación afectiva». Y añadió que existe una «discordancia respecto al Convenio de Estambul», que establece una definición más amplia al considerar «violencia de género» cualquier agresión de un hombre hacia una mujer por el hecho de serlo.

El magistrado explicó que este «desajuste» entre la normativa internacional y la española «se ha corregido recientemente» en el ámbito de los delitos sexuales, ya que la victimización sexual de una mujer por parte de un hombre puede denominarse como «violencia de dominación machista». «En este ámbito se puede hablar en términos criminológicos de violencia machista, pero en términos jurídico-normativos no se puede hablar de violencia de género».

Por citar un ejemplo, expuso, si un hombre mata a una mujer desconocida, una amiga, compañera de trabajo o vecina, no se considera violencia de género según la Ley 1/2004, aunque sigue siendo un homicidio o asesinato. Sí que puede tratarse como violencia machista en un sentido social o mediático más amplio, pero no jurídico.