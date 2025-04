Coronavirus | Diez ideas originales para jugar con los niños en casa durante el aislamiento

Patricia Pérez Gijón Martes, 17 de marzo 2020, 18:38 Comenta Compartir

Parques a los que no se puede acceder, colegios cerrados, calles vacías, bicicletas y patines aparcados, pinturas desgastadass de tanto usarlas, padres agotados de decirles a sus hijos que no pueden salir a pasear y centros comerciales que no pueden abrir y que hacen imposible adquirir nuevos juegos para dentro de casa. Este es el panorama que deja la crisis del coronavirus en miles de hogares españoles en los que los niños ya no saben a qué jugar. Te proponemos una serie de actividades infantiles para amenizar la cuarentena provocada por el coronavirus.

1. Teatro de sombras

Con unos palos, una cartulina y una linterna se puede crear un teatro de sobras con el que entretener durante horas a los más pequeños.

2. Voleibol (con globo)

Practicar deportes como baloncesto, fútbol o voleibol dentro de casa puede parecer una idea un tanto arriesgada, pero si se sustituye el balón po un globo, ya no habrá que preocuparse de si se puede romper algo.

3. Entrevistas

Con este juego, además de pasar un buen rato, puede ayudar a estrechar lazos familiares y a conocerse mejor.

4. Obra de teatro

Puedes buscar un guion en Internet o ayudar a los más pequeños a escribirlo, algo que además ayudará a desarrollar su creatividad. Después, la podéis interpretar entre todos los miembros de la familia. También la podéis grabar.

5. Inventarse una canción

Podéis componer una canción, interpretarla y también grabar un videoclip.

6. Dibujar retratos

Una persona posa y el resto la dibuja.

7. Platar legumbres

Podéis poner un garbanzo, por ejemplo, entre algodón mojado. En unos días comenzará a brotar.

8. Inventarse un cómic

Al crear un cómic se trabajan facetas como la escritura y el dibujo.

9. Pictionary

Solo con papel y un lápiz podéis pasar horas jugando a adivinar qué se dibuja. Eso sí, el que pinta no puede hablar.

10. Crear un fuerte

Con unas mantas y unas almohadas los más pequeños pueden crear su propio fuerte o castillo. ¿Lo mejor? Se puede montar y desmontar las veces que haga falta