La directora de la Guardia Civil destata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne Mercedes González Fernández participaba en el homenaje al personal de la Guardia Civil que ha entregado su vida en acto de servicio

J. L. R. Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, destata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne de recuerdo a quienes han entregado su vida en acto de servicio.

El acto se celebró el pasado 3 de noviembre en Madrid. La directora general vistió un jersey verde con un pantalon de cuadros que algunos no han tardado en definir como 'un pijama' en redes sociales.

Lo cierto es que González, suele elegir atuendos en tonos verdes, a juego con el uniforme de la Guardia Civil, en la mayoría de actos a los que acude. Es por eso por lo que algunos analistas de moda creen que en realidad no se trata de un pijama, sino de un 'outfit' algo casual, que si bien es tendencia en los últimos tiempos, puede que fuera demasiado casual para un acto tan solemne.

Algunas actrices, estrellas de Hollywood y otros famosos han llevado este tipo de conjuntos inspirados en la comodidad de un pijama, lo que ha convertido este 'look' en moda.

Temas

Guardia Civil