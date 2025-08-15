El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bomberos ante uno de los incendios en la comarca de Verín, Orense AFP

España afronta su gran fiesta de agosto con la respiración contenida por los incendios

El fuego, que no da tregua, permanece activo en 38 focos y arrasa más de 115.000 hectáreas

J. Arias

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:30

España afronta este viernes -festivo en todo el país- su sexta jornada de la ola de incendios con especial intensidad en el triángulo de Zamora, ... Ourense y León. Los graves fuegos dejan hasta el momento tres víctimas mortales y el fuego actualmente permanece activo en 38 focos y arrasa más de 115.000 hectáreas.

Top 50
  1. 1 Máxima alerta en Genestoso, en Cangas del Narcea, por el paso del fuego a la zona de Cacabiecho: «Está descontrolándose la situación»
  2. 2 Un buitre salvaje desorientado paraliza el tráfico en Valliniello, a las afueras de Avilés
  3. 3

    El Principado prevé ceder la explotación a largo plazo de Perlora para recuperar su uso turístico
  4. 4 «Calma tensa» en Asturias: la previsión del tiempo «va a dar condiciones muy desfavorables»
  5. 5

    Las salidas al Muro por Manso, Emilio Tuya y Ezcurdia serán «islas verdes»
  6. 6 200 personas con gastroenteritis en Cangas del Narcea: «Es probable que sea un norovirus en los alimentos o en el agua»
  7. 7

    El Gobierno de Asturias acusa al arzobispo de Oviedo de «usar el altavoz» de la Iglesia para «crispar y generar odio»
  8. 8

    La fábrica de Sunwafe en Gijón inicia los trámites para ser proyecto estratégico
  9. 9 Hallan en buen estado a los tres ganaderos desaparecidos en el incendio de León
  10. 10 Un robo de cable en Avilés dejará sin luz a los vecinos del barrio de Villalegre durante varios días

