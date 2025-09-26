Leonor se estrena como Princesa de Viana un mes antes de viajar a Asturias La heredera al trono protagoniza su primer acto oficial en Navarra a solo unas semanas de la entrega de los galardones asturianos

La Princesa Leonor y la Reina Letizia saludan a las personas que se acercaron a verlas durante la primera visita oficial a Navarra de la heredera al trono.

P. Álvarez Gijón Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:32 Comenta Compartir

Pamplona ha vivido este viernes un día histórico. Por primera vez, Leonor de Borbón ha protagonizado un acto oficial en Navarra y lo ha hecho como Princesa de Viana, un título que se creó hace seis siglos y que la heredera al trono ostenta desde la proclamación de Felipe VI. Este acto ha tenido lugar cuando queda menos de un mes para la celebración de los Premios Princesa de Asturias, que este año serán el 24 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo y que volverán a contar con la presencia de los Reyes y de su hija mayor, que presidirá la gala. Un día después visitarán la localidad sierense de Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025.

Alrededor de un centenar de personas se congregaron este viernes en el exterior del Palacio de Navarra para esperar a los Reyes y a la Princesa, que no dudaron en acercarse a saludar a todos los presentes. «Viva el Rey», «Viva la Princesa de Viana» y «Leonor, guapa», fueron algunas de las frases que, entre aplausos y otros vítores, comenzaron a escucharse tras la llegada de la Familia Real.

1 /

Los Reyes Felipe y Letizia y la Princesa han visitado el Palacio de Navarra, donde han conocido el documento original de la creación del Principado de Viana por el rey Carlos III 'el Noble'. Han llegado a Pamplona pasadas las 10.30 horas, donde han sido recibidos por la presidenta de Navarra, María Chivite, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echevarría.

Un título creado para Carlos de Trastámara

En el Salón Isabelino, donde el jefe del Archivo Real y General de Navarra, Felix Segura, les ha ofrecido explicaciones sobre el documento original de la creación del Principado de Viana por el rey Carlos III 'el Noble' para su nieto Carlos de Trastámara, fechado el 20 enero de 1423. Según ha indicado, tras su fallecimiento, su hermana, que nunca se tituló como princesa de Viana, se convirtió en 1479 en la primera reina de Navarra llamada Leonor. Segura ha destacado que se trata de un «documento único, original, no existe otra copia, mediante el cual Carlos III, en el cénit de su reinado, dos años antes de fallecer, creó un título que fue totalmente novedoso para la Corona Navarra, asociado para siempre a la figura del heredero».

1 /

Escrito en romance navarro, este documento «permitió al Reino de Navarra equipararse a los grandes reinos de la Europa del momento, como Inglaterra y Francia, que también tenían la figura del heredero titulada». Además, entregaba al príncipe «un conjunto de villas, lugares, castillos, localizados en el extremo occidental del Reino, en una zona fronteriza, vulnerable a una posible invasión» y las convierte en «un territorio cohesionado» que «sería en adelante inseparable del reino de Navarra».

Asimismo, Segura ha indicado en declaraciones recogidas por Europa Press que «no se esconde un interés del propio monarca, íntimo o sentimental, hacia el propio nieto al que, de alguna manera, está galardonando». «Movido por la paternal afección y amor hacia su nieto, decide ensalzar su honor y dignidad con esta concesión» y «fortalecer y engrandecer la figura del futuro sucesor», ha subrayado.

Los Reyes y la Princesa también han visitado este viernes la localidad de Viana, ciudad que da nombre al Principado de Viana. El sábado la familia real se trasladará a Olite para conocer el Palacio Real y tras ello se desplazarán a Tudela. En la capital ribera visitarán el Ayuntamiento de la localidad antes de mantener un encuentro con jóvenes en el Palacio del Marqués de San Adrián.