El Ministerio de Sanidad lanza una alerta internacional por la listeriosis María Luisa Carcedo. / EFE La situación se ha comunicado tanto a la OMS como a la Comisión Europea en el marco de un procedimiento «habitual y ordinario», señala Carcedo EUROPA PRESS Jueves, 22 agosto 2019, 11:37

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha confirmado esta mañana la alerta internacional por listeriosis. «Se ha comunicado a la Organización Mundial de la Salud y a la Comisión Europea la situación que tenemos en España para que sean conocedores de este brote por si algún turista que haya consumido este producto en nuestro país o se lo haya llevado para comerlo en su país de origen pudiera desarrollársele la enfermedad», ha explicado en el programa 'Espejo Público'. Ha aclarado también que se trata de un procedimiento «habitual y ordinario».

«Es un procedimiento habitual que desde las autoridades estatales se comunique a la OMS y a la Comisión Europea para que las autoridades sanitarias están a alerta y sean conocedoras de la situación en nuestro país. Es motivo de prevención y funcionamiento ordinario de las organizaciones internacionales. Además, es razonable porque en España hay muchos turistas de otros países», ha apuntado la ministra en declaraciones a Antena 3 y Telecinco.

Carcedo no ha aportado nuevas cifras de casos de listeriosis confirmados, pero ha señalado que «esta mañana» se hará un nuevo recuento de la información que tiene el Ministerio. Así, por el momento, se han ratificado un total de 150 afectados en Andalucía, Asturias, Extremadura, Madrid, Cataluña y Aragón. «Es posible que haya más casos. Estamos advirtiendo a la población permanentemente, estamos siguiendo la situación del brote por nuestras redes de vigilancia, y también el Instituto de Salud Carlos III con el apoyo microbiológico para especificar la bacteria del brote. Se sigue minuto a minuto«, ha comentado la ministra, quien ha añadido que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está »al minuto pendiente e informado« sobre el brote.

Por otra parte, Carcedo ha defendido la retirada de todos los productos de la marca 'La Mechá', y no solo aquellos de carne mechada, como «cuestión preventiva», que «se hace con carácter habitual cuando hay alguna sospecha de contaminación cruzada».

Sobre el posible motivo de esta contaminación, ha recordado que existen «mecanismos de control» en este tipo de productos que no tienen elaboración en el domicilio a altas temperaturas, por lo que no se pueden eliminar 'a posteriori' los posibles patógenos dañinos que contengan. «Cuando se contamina, es que alguna cocción ha fallado, es lo que hay investigar. Se ha retirado del mercado, se insiste en que no se consuma, pero hay que saber qué es lo que sucedió», ha incidido.

Sin embargo, ha puntualizado que en lo que están trabajando ahora las autoridades es en «contener el brote difundiendo información para que no se consuma la carne, y con la atención adecuada de las personas afectadas». «Especular cómo se hizo el brote, ya habrá tiempo. En todo caso, hay que actuar con diligencia e intercambiar la información entre CCAA», ha concluido.