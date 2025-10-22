El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
José Javier, el vecino de Pedralba desaparecido junto a su hija Susana, también fallecida en la dana. L. P.

Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana

El cuerpo ha sido encontrado momificado durante los trabajos de desescombro junto al río Túria por trabajadores de TRAGSA

Ignacio Cabanes

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:23

Comenta

A punto de cumplirse el primer aniversario de la tragedia en forma de riada que se llevó la vida de 229 personas -hay dos más ... pendientes de que el juzgado de Catarroja que instruye la causa las incluya-, en la tarde de este martes ha sido localizado en el término municipal de Manises el cadáver de un hombre que, a falta de confirmación oficial por ADN o pruebas odontológicas, podría corresponder a una de las tres víctimas mortales de la dana que todavía permanecen desaparecidas.

