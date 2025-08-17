El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista del incendio forestal hoy sábado en Carballeda de Avia (Ourense) EFE

La ola de fuegos de este verano lleva ante la justicia a 110 presuntos incendiarios

Las llamas avanzan con fuerza en Orense, León, Zamora, Salamanca y Cáceres y obligan a evacuar a 5.000 vecinos de cinco provincias

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:09

El oeste de España, de Galicia a Extremadura, lleva siete días ardiendo y encadenando un fuego tras otro, sin dar un solo respiro a los ... dispositivos de extinción, que en muchos momentos se ven superados por la ferocidad de unas llamas que han calcinado en esta semana más de 115.000 hectáreas, el equivalente a dos veces la superficie de Ibiza, y han obligado a evacuar por momentos a más de 23.000 personas. Algunos de estos incendios son fruto de la temperatura y la sequía extremas de 14 días de ola de calor, ayudados por los miles de rayos de las tormentas secas y el viento, pero la mayor parte están provocados por la mano del hombre: irresponsables, desalmados o pirómanos.

