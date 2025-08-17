El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Varios vecinos colaboran en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense) EP

España afronta su octavo día de incendios ante la impotencia de los equipos de extinción

Pedro Sánchez visitará hoy las áreas afectadas por los incendios en Orense y León

Javier Arias

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:08

España afronta este domingo su octava jornada consecutiva de una ola de incendios que deja ya más de 115.000 hectáreas calcinadas, miles de evacuados ... y tres víctimas mortales. Castilla y León continua siendo la región más afectada, con más de 20 focos activos en Zamora, León, Salamanca y Ávila.

