Luis Enrique: «Mis orígenes son todo. Estoy muy orgulloso de dónde he salido» «El Sporting será para mí un equipo único siempre, ya esté en Primera, en Segunda. La Mareona y el club son muy especiales para mí»

No hay mucha gente que pueda hablar mejor de nuestra tierra que nosotros. Intentamos disfrutar de ella cuando coincide, que es muy pocas veces, pero hacemos patria cada día de nuestra vida. Creo que no hay persona en París que no sepa que somos asturianos». A pocas fechas de disputar la final de la Champions que coronaría a su equipo ante el Inter de Milan, Luis Enrique Martínez (Gijón, 1970) abría las puertas del impresionante Campus Paris Saint-Germain a EL COMERCIO. «He cumplido 55 años. Como entrenador he tenido desde el principio el yin y el yang. Me apasiona, pero me destroza». Desde el campamento base parisino, Lucho hacía un repaso a su meteórica trayectoria al frente de los banquillos y dejaba claro que su amor por Gijón y su Sporting sigue inalterable: «Mis orígenes lo son todo para mí. Me siento muy orgulloso de dónde he salido, de las personas que formaron parte de mi vida y gijonudo hasta la muerte, y allí me enterrarán. Al final volveré a casa».

El flamante Premio Deportes de EL COMERCIO 2025 afronta su tercera temporada en París, con el reto de revalidar lo conquistado el curso pasado –Liga, Copa y Champions–. Mejorarlo es, sencillamente, imposible. «Si mira a cada jugador del PSG, no solo a los once, se dará cuenta de que son todos internacionales de muy alto nivel. No es que hayamos hecho magia. Lo que nos ha hecho mejor equipo es que el perfil de jugadores que teníamos en temporadas anteriores, incluso en la pasada, ha cambiado por las circunstancias y por nuestro deseo».

«Lo que hoy lleva al éxito pienso que mañana no lo va a hacer, con lo cual intento salir de mi zona de confort»

De la mano de otro asturiano, su psicólogo Joaquín Valdés (Oviedo, 1965), Luis Enrique ha ido convirtiéndose año a año en mejor técnico. Escalón a escalón desde ese primer proyecto que iniciaron juntos al frente del Barça B en verano de 2008. «No lo conocía antes de empezar a entrenar. La primera vez que cogí un equipo fue el Barcelona B, el primer equipo que confió en mí como entrenador fue el Barça... Y eso es algo para cuando me dicen: «¿Y por qué no...?», explicaba el técnico gijonés sobre sus inicios y cómo conoció a la persona que ya casi es su sombra. Valdés es el único miembro de su 'staff' que ha acompañado al entrenador desde sus inicios. «Ha habido muchas personas que han venido, que han estado, pero soy un continuo buscador de nuevos estímulos, circunstancias. Lo que hoy lleva al éxito pienso que mañana no lo va a hacer, con lo cual intento salir de mi zona de confort. Intento sacar a las personas que están a mi alrededor de esa zona de confort. Con Joaquín llevo unos 16 años, una locura, y cuando aguanta tanto es porque tiene la mentalidad adecuada. Hemos ido evolucionando y mejorando con el afán continuo de dar al equipo cada vez más. Si sigue aquí es la mejor señal de que su trabajo es muy apreciable para mí».

Sus inicios

«Hay que tener confianza. Para que la planta crezca, hay que echarle agua», responde Luis Enrique a la cuestión de por qué no inició su carrera deportiva como técnico en el Sporting. Fue en el filial culé donde apostaron por él.

«Mi primer equipo hubiera sido el Sporting, pero no me llamaron. No pensaron que era la persona adecuada», explicaba en una célebre entrevista de hace años el técnico, cuando su carrera en los banquillos aún no había despuntado. Ya no lo ve tan claro. «En su momento pensaba que iba a ser más factible. No lo descarto. Pero lo veo muy difícil porque ser profeta en tu tierra es complicado. Si el Pitu fue silbado en El Molinón, si voy yo... El Pitu tiene una trayectoria sportinguista como jugador y como entrenador a un altísimo nivel», argumentaba en la charla con este periódico en mayo.

«Mantengo la conexión, pero no puedo ver todos los partidos del Sporting»

De lo que nunca duda ni ha dudado es de su sportinguismo, ese del que siempre ha hecho gala y bandera en cada oportunidad que ha podido. «Mantengo la conexión, pero evidentemente no puedo ver todos los partidos del Sporting porque no me da tiempo. Claro que me preocupa, pero es evidente que ser jugador del Sporting y El Molinón... Es un escenario totalmente especial e histórico. Ayuda cuando las cosas van bien y también aprieta y hace sentir esa presión, que yo siento cuando veo los partidos y las cosas no van muy bien. Eso es muy complicado. La 'Mareona' y el Sporting es algo muy especial para mí».

Prueba de su afición, su última visita a El Molinón. En noviembre de 2022, aún como seleccionador nacional y con el país pendiente de la lista de convocados para el Mundial de Qatar, Lucho sacó tiempo de su apretada agenda para asistir a un duelo entre Sporting y Albacete. Invitado por el Grupo Orlegi al palco, incluso se levantó para agradecer al público de El Molinón cuando coreaban su nombre. «El Sporting será para mí un equipo único ya esté en Primera, en Segunda o esté donde esté. Es evidente que su sitio es Primera, pero si miramos la Segunda hay clubes históricos que les cuesta mucho salir de ahí. Por algo será».